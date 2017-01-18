502 Bad Gateway

502 Bad Gateway

nginx/1.10.2
19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

CHP'li Şahin'den yeni Anayasa değerlendirmesi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:20
CHP'li Şahin'den yeni Anayasa değerlendirmesi
CHP'li Şahin'den yeni Anayasa değerlendirmesi

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin, "Bu bir Anayasa değişikliği değil, bir rejim değişikliğidir" dedi.
CHP Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin, CHP İl Yönetimi ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Sağlık sorunları nedeniyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gecikmeli kutladığını ifade eden Başkan Şahin, "Değerli arkadaşlar, Türkiye'de dünyanın en çok tutuklu gazeteci olduğu dönemlerden geçiyoruz. Düşüncenin ve düşünenlerin, yazarların sorgulandığı yargılandığı bir süreçten geçiyoruz. İnşallah düşünce özgürlüğünün yaygınlaştığı, düşüncenin önünde engellerin olamadığı bir Türkiyeyi hep beraber tekrar inşa ederiz diye düşünüyorum. Bu bağlamda gününüzü yürekten kutluyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.
Yeni Anayasa çalışmaları ile ilgili CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini desteklediklerini belirten Başkan Şahin, "Anayasa değişikliğiyle alakalı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesine biz de Tokat teşkilatı olarak aynen katılıyoruz. Bu bir Anayasa değişikliği değil, bir rejim değişikliğidir. Yani ülkemizde ekonomi dibe vurmuşken, cari açık hat safhaya gelmişken, istihdamda ciddi sıkıntılar varken, esnaf sıkıntılıyken, kimseye haber vermeden anayasa değişikliği yapıp başkanlığa geçmek gibi bir gayret içerisinde bulunmanın kabullenir bir tarafı yok. CHP grubunun bu konudaki gayretini görüyoruz. Direniyoruz direneceğiz, Meclisten geçmemesi için uğraş veren CHP vekillerini kutluyorum. Eğer Meclisten geçerse alanlarda CHP ile beraber tüm sağduyulu yurttaşlarla beraber bu anayasa değişikliğindeki maddelerin geçmemesi için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
(Nİ-SLH-BA-Y)

18.01.2017 14:24:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma
YEREL

FETÖ'NÜN MÜLKİYE YAPILANMASINA YÖNELİK SORUŞTURMA
'Kanal Tokat' projesi
YEREL

'KANAL TOKAT' PROJESİ
AK Partililerden Kızılay'ın kan bağışına destek
YEREL

AK PARTİLİLERDEN KIZILAY'IN KAN BAĞIŞINA DESTEK
Erbaa'da yeni itfaiye binası için temel atma töreni
YEREL

ERBAA'DA YENİ İTFAİYE BİNASI İÇİN TEMEL ATMA TÖRENİ
40 yıllık memura veda yemeği
YEREL

40 YILLIK MEMURA VEDA YEMEĞİ
Zile'de okullara geri dönüşüm kutusu
YEREL

ZİLE'DE OKULLARA GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU
Turhallı gençler Avrupa yolcusu
YEREL

TURHALLI GENÇLER AVRUPA YOLCUSU