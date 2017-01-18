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Dündar, 15 Temmuz demokrasi kadınlarını ağırladı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:46
Dündar, 15 Temmuz demokrasi kadınlarını ağırladı
Dündar, 15 Temmuz demokrasi kadınlarını ağırladı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Hain darbe girişimi sonrası kurulan Bursa 15 Temmuz Demokrasi ve Kadın Derneği'nin yöneticileri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.
Yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Mustafa Dündar'a bilgi Dernek Başkanı Maide Tunçbilek, "Bizler, 15 Temmuz'u unutturmamak için her zaman ve her yerde mücadele ediyoruz. Millet olarak bu kara lekeden kurtulup siz değerli yöneticilerimizle aydınlık yarınlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanlarda toplanan halkımızın bu cesareti, bizlere güç veriyor. Dernek olarak 15 Temmuz'u unutturmamak, birlik ve beraberliğimizi tesis edip kalıcı kılmak için çalışıyoruz" dedi.
Dünyada yeni bir şekillenme söz konusu olduğunu, son dönemde eski soğuk savaş yıllarından farklı bir görüntünün hakim olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Dündar, "Ülkemiz üzerinde 100 yıl önce oynan oyunlar, yüz yıl önceki emeller neyse bugün de aynı. Tek farkı mücadele şekilleri. Devletlerin olmadığı, bunun yerine örgütlerin olduğu, bir savaş söz konusu. Ve bu savaş bizim çevremizde yaşanıyor. Ancak 78 milyon Türkiye tek yürek olarak bu hainlerle mücadele ediyor. Maalesef bazı siyasilerimiz dış mihraklı saldırıları iç siyaset malzemesi yapıyor. Bu noktada sizler gibi STK'ların çalışmaları çok önemli. Halkımıza bunların doğru anlatılması çok önemli. Bu noktada sizlere de önemli görev düşüyor" diye konuştu.
15 Temmuz Demokrasi ve Kadın Derneği Başkanı Maide Tunçbilek, darbe girişimi sırasında ve ardından tutulan demokrasi nöbetlerinde gösterdiği mücadele ve gayretleri için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür plaketi takdim etti.
(MŞ)

18.01.2017 14:50:25 TSI
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