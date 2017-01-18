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"Çalışma Hayatında Doğru Beslenme" Semineri



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi 2017 yılı Hizmet İçi Eğitimleri kapsamında "Çalışma Hayatında Doğru Beslenme" seminerleri başladı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli olan Diyetisyen Gizem Şimşek tarafından düzenlenen seminerde, ilk olarak sağlıklı beslenmenin tanımı yapıldı. Sağlıklı beslenmenin hastalıklardan koruyacağını belirten Şimşek; öğün atlama, şeker, tuz ve yağ içeriği yüksek yiyecek, içecek tüketiminin hatalı beslenme alışkanlıklarının başında yer aldığını belirtti. Çalışma hayatında nasıl sağlıklı beslenileceğini anlatan Şimşek, hatalı beslenme uygulamalarının yüksek tansiyon, kalp ve obezite gibi hastalıklar için temel risk faktörü oluşturduğunu dile getirdi.

Kış aylarında bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirileceği, hastalıklardan nasıl korunulacağı gibi bilgilerinde aktarıldığı seminer, personelin sağlıklı beslenme bilinç düzeyini artırmaya yönelik önemli bir başlangıç oldu. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği seminerin sonunda dinleyiciler tarafından yöneltilen sorular cevaplandırıldı.

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Sorumlusu Zeynep Tuncel, 2017 yılı eğitim planı dâhilinde personele yönelik sağlık seminerlerinin, kişisel gelişim konularının ve mesleki eğitimlerin bulunduğunu ve tüm sene boyunca eğitimlerin devam edeceğini ifade etti.

Belediye personeline yönelik planlanan "Doğru Beslenme" semineri 2 ayrı hizmet noktasında personelin katılımıyla gerçekleşecek.

(EA-MB-Y)



18.01.2017 14:56:52 TSI

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