YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hamamyolu için referandum çağrısı

Hamamyolu için referandum çağrısı



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Hamamyolu Projesi'ne artan tepkileri değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Hamamyolu Projesi durdurulsun, referanduma götürülsün" dedi.

Bakal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Odunpazarı Belediyesinin halka sormadan uygulamaya başladığı Hamamyolu Projesi derhal durdurulsun. Projenin uygulanıp uygulanmayacağı halka sorulsun. Kentin ruhunu yansıtan, Eskişehirlilerin hatıralarının dolu olduğu Hamamyolu Caddesi'nin yap boz tahtası, kum havuzu olarak kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Odunpazarı ilçemizin köklü sorunları çözüm beklerken 13 milyon liranın Hamamyolu Caddesi'nin yeniden sökülüp yapılmasına harcanıp harcanmayacağına Eskişehir halkı karar versin. Bu nedenler göz önüne alınarak Hamamyolu Projesi derhal durdurulsun. Yapılacak referandumda Odunpazarı Belediyesi tarafsızlık ilkesi gereği müdahil olmasın. Kamu kaynaklarını kullanmasın. Hamamyolu Projesi referanduma götürülsün. Şehir halkın, karar halkın."

Açıklamadan sonra katılımcılar, kurulan temsili referandum sandığına oylarını attılar.

(MY-KÇ)



18.01.2017 15:17:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER