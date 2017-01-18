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Başkan Karel'den 'Mesleki yeterlilik belgesi' uyarısı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:19
Başkan Karel'den 'Mesleki yeterlilik belgesi' uyarısı
Başkan Karel'den 'Mesleki yeterlilik belgesi' uyarısı

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı İdris Karael, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından 48 meslek gurubunda 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' alma zorunluluğunun getirildiğini belirterek, bu mesleklerde belgesi olmayanların artık çalıştırılamayacağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme sonrasında 48 meslek grubunda 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' alma zorunluluğunun getirildiğini belirten Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı İdris Karael, bu meslek gruplarında belgesi olmayanların verilen 12 aylık süre sonunda artık çalıştırılmayacağını söyledi. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kanununda önemli değişiklikler yapıldığını ifade eden Karael, "Bu değişikliğin en önemlisi şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge alma ve eğitimli elaman çalıştırma zorunluluğu getiren mesleklerde olmuştur. MYK kanununda düzenlenen esaslara göre, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler; özel sektörde olsun, kamu sektöründe olsun çalıştırılamaz. 25 Mayıs 2015 tarihli resmi gazetede yayımlanan birinci tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğu diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de devam etmiş ve bu gün itibariyle 48 meslek gurubunu kapsamaktadır" dedi.
Bu kapsamda olan ve belge zorunluluğu getirilen meslekleri sıralayan Karael, "Alüminyum kaynakçılık, betonarme (soğuk demirci seviye 3), endüstriyel boru montajı, çelik kaynakçısı, direnç ayar kaynakçısı, doğalgaz çelik boru kaynakçısı, kaynak operatörü, plastik kaynakçısı, ısıtma ve doğalgaz iç tesisat yapımı personeli, doğalgaz altyapı yapım kontrol personeli, doğalgaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personeli, doğalgaz polietilen boru kaynakçısı, hidrolik pnömatikçi, makine bakımcısı, otomotiv ektromekanikçisi, otomotiv mekanikçisi, otomotiv montajcısı, otomotiv sac ve gövde kaynakçısı, asansör bakım ve onarımcısı, asansör montajcısı, CNC programcısı ve metal sac işlemecisi meslekleridir" ifadelerini kullandı.
Oda bünyesindeki esnaf ve sanatkârların ileride mağdur olmamaları için daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Karael, "Bu sayılan meslek dalları kapsamında mesleki eğitim alarak sınava girecek kursiyerlerin, başarılı olmaları halinde sınav ücretleri devlet tarafından karşılanacaktır. Sınavda başarısız olanlar ise sınav ve eğitim masraflarını kendileri ödemek zorunda olacaklardır. Yani kanundan anladığımız üzere her önüne gelen artık 'her işi yaparım, ben bu işi yaparım, bu işin ustasıyım' diyemeyecek. Yasa, buna bir düzenleme ile eğitimli iş gücü ve insan yetiştirilerek ekonomiye büyük bir ivme ile katkı sunacaktır. Tüm üyelerimizin buna duyarlı olmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.
(ATL-ŞAK-Y)

18.01.2017 15:24:06 TSI
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