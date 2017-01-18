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Muş 'Sevgi Evleri Çocukları' Afyonkarahisar'da



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Muş Sevgi Evleri Sitesinde kalan çocuklar SODES "Hayata Yeniden Tutun Projesi" kapsamında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti.

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer ile Muş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdülbari Aksoy nezaretinde gerçekleşen ziyaret sırasında konuklar, Başkan Çoban'a proje hakkında bilgi verdi. ziyarette konuşan Aksoy, başarılı 36 çocuk ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 7 personelinin Afyonkarahisar'da 5 gün süreyle kalacaklarını belirtti. Aksoy ayrıca çocukların Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biri olan Afyonkarahisar'ı tanıyacaklarını ifade etti.

Sevgi Evleri Çocuklarına Afyonkarahisar'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çoban, konuklarına kent hakkında bilgi verdi. Ziyarette ayrıca Başkan Çoban çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

(HK-GC-



18.01.2017 16:04:25 TSI

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