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Yakakent Belediyesi ile İŞKUR arasında protokol imzalandı



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Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - İŞKUR Bafra Hizmet Merkez Müdürlüğü ile Yakakent Belediyesi arasında kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına eğitim vermek üzere protokol imzalandı.

Yakakent Belediye Başkanlığı makamında yapılan imza töreninde Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, Temizlik İşleri Müdürü Murat Kunduz, İŞKUR Bafra Hizmet Merkez Müdürü Yakup Ergenlik, Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) Bafra Hizmet Merkezi Müdürlüğü Koordinatör Şefi Cemal Özer hazır bulundu.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan İŞKUR Bafra Hizmet Merkez Müdürü Yakup Ergenlik, "İŞKUR Bafra Hizmet Merkez Müdürlüğü ve Yakakent Belediyesi ile 'kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına eğitim' vermek üzere bir anlaşma imzaladık. Eğitimler 02-05 Şubat tarihleri arasında 4 gün, 32 saat olmak üzere Yakakent Belediyesi sosyal hizmetler ve çözüm merkezinde yapılacaktır" dedi.

Yakakent Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek kurs sayesinde Yakakent ilçesinde ekonomik hayatın canlandırılmasının amaçlandığını vurgulayan Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, "Düzenleyeceğimiz eğitimle birlikte yeni iş yerlerinin açılmasına, yeni istihdam alanları oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. İlçemizde gerek resmi kurumlar gerekse özel sektör olarak istihdam alanlarını arttırmak için gerekli tüm adımları atmamız gerekiyor" diye konuştu.

(ŞU-SLH-Y)



18.01.2017 16:04:33 TSI

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