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Engelli Basketbolcu Burak Şen Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti



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KAYSERİ (İHA) - Avrupa Şampiyonu olan Türkiye 22 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli takımı kadrosunda yer alarak muhteşem zaferde imzası bulunan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı oyuncusu Burak Şen, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ziyarete Burak Şen ile birlikte Kulüp Başkanı Faruk Şahin, antrenör Davut Hakan Baydar, kulüp yöneticileri levent Özocak,Yılmaz Üçkan ile Burak Şen'in annesi Songül Şen de katıldı.

Belediyespor'lu bir oyuncunun da milli takım forması ile bu şampiyonluğu yaşamasının mutluluklarını bir kat daha artırdığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Dünyanın neresinde olursa olsun takım sporlarında ve bireysel branşlarda ay yıldızlı Türk bayrağımızı göndere çektirerek göğsümüzü kabartan sporcularımızla gurur duyuyoruz. Melikgazi Belediyespor bünyesinde bu zamana kadar birçok sporcumuz ve antrenörümüz milli takımlarda yer alarak şampiyonluklar kazandı.Ancak Burak kardeşimizin başarısı bizler için ayrı bir önem taşıyor.Engelli olmasına rağmen azmi ve kararlılığı ile tekerlekli sandalye basketbolunda bir yıldız gibi parlayan Burak milli takım antrenörlerinin de dikkatini çekmeyi başardı ve 22 Yaş Altı milli takıma seçilerek katıldığımız Avrupa Şampiyonasında başarılı maçlar çıkartıp şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.Başta onu yetiştiren ailesine, antrenörüne ve kulüp başkanımıza teşekkür ediyorum.İnanıyorum ki Burak kardeşimizin elde ettiği bu başarı birçok engelli gencimize de ilham kaynağı olacaktır." dedi.

Milli Sporcu Burak Şen de, "Başkanımıza bizlere verdiği destek ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Elbette bu başarı sadece benim başarım değil.Başta ailemin,antrenörlerimin ve beni keşfederek spor yapmama imkan sağlayan kulübümün başarısıdır.Şehrimizi ve Melikgazi Belediyemizi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum.Hedefim milli takımın vazgeçilmez sporcuları arasında yer alarak daha büyük başarılara imza atmaktır.Bir engelli olarak, tüm engellilere tavsiyem hayata küsmek yerine spor sayesinde hayata sıkı sıkıya bağlanmalarıdır." diye konuştu.

Burak Şen'in milli takıma seçilmesinin ardından Ampute Futbol takımından da Feyyaz ve Mehmet Yunsur'un hafta sonu Riva'da ki Ampute Futbol Milli Takım kampına katılacağını belirten Kulüp Başkanı Faruk Şahin " Melikgazi Belediyesi Engelliler takımı sporcuları başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın destekleri ile başarıdan başarıya koşacaktır." dedi.

Başkan Büyükkılıç, milli basketbolcu Burak Şen'e çeşitli hediyeler vererek başarılarının devam etmesini diledi.

(SK)



18.01.2017 16:17:10 TSI

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