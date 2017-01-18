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Ergani'de 26 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 26 engelli vatandaşa Kızılay Genel Merkezi'nden tekerlekli sandalye gönderildi.

Ergani ilçesinde engelli vatandaşların isteği doğrultusunda Ergani Kızılay'ına bildirilen tekerlekli sandalye talebi, Kızılay Genel Merkezi'nden gönderilen 26 adet tekerlekli sandalye ile karşılandı. Özel bir rehabilitasyon merkezinde yapılan dağıtım törenine, İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, Ergani Kızılay Şube Başkanı Süleyman Aslan, AK Parti Ergani İlçe Başkanı Mehmet Şükrü Sayan ve engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı. Engelli vatandaşların kendilerine bildirdikleri tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını Ergani Kızılay Şubesi'ne ilettiklerini belirten AK Parti Ergani İlçe Başkanı Mehmet Şükrü Sayan, "Ergani Şube Başkanı Süleyman Aslan da bu ihtiyaçları genel merkeze iletti. Gelen 26 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımıza dağıtık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(EK-AKK-Y)



18.01.2017 16:29:00 TSI

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