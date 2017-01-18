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Küre'de geleneksel hızlı kızak yarışları düzenlenecek



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da 600 yıllık bir geleneğe sahip olan tarihi kızak yarışları, Küre'de bir kez daha başlayacak.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Ünal Genç, faaliyet programında yer alan hızlı kızak yarışlarının ilkinin Küre'ye bağlı Belören köyünde gerçekleştirileceğini söyledi. 21 Ocak Cumartesi günü saat 09.00'da yapılması planlanan hızlı kızak yarışlarına 7 ilden 70 sporcunun katılması bekleniyor. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak İlk faaliyetin 2017 programına alındığını ifade eden Genç, ilk yarışların Ilgaz'da yapıldığını, ikinci yarışların ise Ağlı ve Küre'de yapılması için programlandığını fakat Ağlı'da yapılması planlanan yarışların ileri bir tarihe ertelendiğini kaydetti.

"Geleneksel yarışlarımızı 7 vilayete yaydık ve yaymaya da devam ediyoruz"

Ağlı'da yapılması planlanan yarışlara Küre'nin de talip olduğunu ifade eden Asbaşkan Günal Genç, "Federasyon Başkanımızın desteği sayesinde hemen faaliyete geçtik ve yarışların Küre'de yapılması için çalışma başlattık. İl Temsilcimiz Bünyamin Berberoğlu ile birlikte yarışlarımızı Küre Belören Köyü'nde yapacağız, Küre kızağın ata yurdu. 21 Ocak'ta yapacağımız müsabakalar ata yurdunda yapılacak. 600 yıllık bir geleneğimiz olan kızağı federasyon bir dalı haline getirdik. Kastamonu'nun bir dalını yürütmeye çalıyoruz. Küre'de ve Ağlı'da yapılan spor çeşitli illerimizde yapılmaya başlandı. Biz o insanları da katmaya çalıştık. Yarışlarımızı 7 vilayete yaydık ve yaymaya da devam ediyoruz. Şubat'ın 15'ine doğru Kahramanmaraş'ta yapacağız. Kayseri ve Sarıkamış'ı da programıma koydum. Bu sezon eskisi gibi kar yağmıyor. Bu kızak sezonu içerisinde bunları yapmaya çalışacağız. Kastamonu'nun adını da duyurmaya çalışacağız, 600 yıllık geleneğini yaşatmaya çalışacağız. Atalarımızdan kalan bu tarihi geleneği bizlerde daha ileriye taşıyarak nesilden nesle taşımaya çalışıyoruz. Ben önce Kastamonuluyum, Kastamonu'nun adını duyurmak için elimden geleni yapacağım. Kastamonu'yu daha iyi tanıtmam lazım. Kızak yarışlarını seven bütün vatandaşlarımızı Küre'ye davet ediyorum" dedi.

Yarışların minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve masterlar olmak üzere 5 kategoride yapılacağını belirten Genç, "Bayan sporcu katılımız pek yok burada, bayan kategorisi yok burada erkeklere yapıyoruz. Hemen önümüzde ki hafta Bursa Uludağ'da hem atlı kızak hem de geleneksel kızağımızı yapacağız ayın 27'sinde oradayız, 28'i Cuma günü atlı kızağı 29'u Pazar günü geleneksel kızağı yapacağız. Yani bunu Küre'den, Ağlı'dan çıkarttık ve Türkiye'nin belli bölgelerine tanıtmaya çalışıyoruz. Bursa'da geleneksel kızak, atlı kızak da bayan ve erkek toplamda 200'e yakın sporcu olacak" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızı ve sporcularımızı eğlendirerek yormak istiyoruz"

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Bünyamin Berberoğlu ise, 20 Ocak Cuma günü Bursa, Erzurum, Ankara, Kütahya, Kars ve Erzincan illerinden sporcuların geleceğini söyledi. Sporcuları Küre'de misafir edeceklerini, yapılacak olan toplantının ardından Cumartesi günü ise yarışlara geçileceğini söyleyen Bünyamin Berberoğlu, "Yarışlarımız Cumartesi sabah 09.00'da başlayacak ve 70'e yakın sporcu katılacak. Kastamonu'dan ise 20 sporcumuz yarışlarda birinci olabilmek için ter dökecek. Yarışlar bittikten sonra kar şenliğine uygun etkinlikler gerçekleştireceğiz. Örneğin kardan adam yapma yarışması, kütük kesme yarışması, halat çekme yarışması ve kar voleybolu tertip edeceğiz. Vatandaşlarımızı da organizasyonun için dahil ederek eğlenmeyi ve eğlendirmeyi amaçlıyoruz. Başka etkinliklerimiz de olacak. Yemek ikramlarımız olacak. Herkesi gönlünce eğlendirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun Geleneksel Kızak yarışmasını yapmaktır. Bu Küre'de federasyonumuzun gerçekleştirdiği ilk kızak yarışmasıdır. Özellikle bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu yarış Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun Küre'de gerçekleştireceği bu yarışlarda güzel bir organizasyon ortaya çıkacağını düşünüyorum. Küre Belören Köyü'nde yapılacak olan yarışlarımızda görselliği üst planda tutacağız. Çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Büyük bir şölen ateşi yakmayı planlıyoruz. Yarışlara gelen vatandaşlarımızı ve sporcularımızı eğlendirerek yormak istiyoruz. Zaman sınırlaması koymuyoruz. Ne kadar sürmesi gerekiyorsa yarışlarımızı o denli uzun tutacağız" şeklinde konuştu.

(Vİ-GY-Y)



18.01.2017 17:22:02 TSI

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