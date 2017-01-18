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Sandıklı'da kuduz vakasının ardından sokak hayvanları aşılanıyor



(Fotoğraflı)



Ali Bayar

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, kuduz vakasına rastlanması üzerine ilçede sokak köpekleri aşılanmaya ve kısırlaştırılmaya başlandı.

Sandıklı Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından sokaktan toplanan köpekler, kuduz, parazit ve antibiyotik aşıları yapılarak 3 günlük tedavi sürecinin ardından tekrar sokağa bırakıldıkları belirtildi. Yapılan hizmet ile ilgili bilgiler veren Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Sandıklı Belediyesi olarak bu hizmeti geçen sene Sandıklımızda ilk defa başlatmıştık. Bu senede yaparak kalıcı hale gelmesini istiyoruz. Doğada bulunan canlıları Sandıklı Belediyesi olarak her daim beslemeye, kalacak yer temin etmeye ve onların sağlıkları için adımlar atmaya devam ediyoruz. Bakanlığımız destekli büyük bir hayvan barınağı projemiz var en kısa sürede bu projeyi de hayata geçirerek bu alanda bir eksikliği de ortadan kaldıracağız" dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta sonu Sandıklı ilçesinde bir vatandaşı 2 defa ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıkmasının ardından bölge karantinaya alınmıştı.

(AB-GC-Y)



18.01.2017 17:20:20 TSI

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