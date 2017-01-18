YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yalçınkaya SANKON Başkanını ağırladı

Yalçınkaya SANKON Başkanını ağırladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u makamında ağırladı.

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Atasoy'u, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ağırladı. Nezaket ziyareti gerçekleştirdiğini dile getiren Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Atasoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü de proje, yatırım ve elde ettiği başarılarının şehir adına gurur verici olduğunu söyledi. Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonunun ekonomik sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Atasoy, Manisa'ya neler yapılabiliriz düşüncesiyle Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Valiliği ile istişarelerde bulunacaklarını aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya da, Atasoy'a teşekkür etti.

(SC-Y)



18.01.2017 17:35:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER