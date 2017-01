YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit Din Görevlileri İstişare Toplantısına katıldı

Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kaymakamı Ömer Çimşit Viranşehir İlçe Müftülüğünün her ay gerçekleştirdiği din görevlileri istişare toplantısına katıldı. Toplantı önce Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık ve İlçe Müftüsü Kamil Oktay ile makamında görüştü. Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık Kaymakamı Ömer Çimşit'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görüşmenin ardından Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Müftüsü İhsan Açık ve İlçe Müftüsü Kamil Oktay Kaymakamlık Konferans Salonuna geçerek Din Görevlileri İstişare toplantısına katıldı. Toplantında din görevlilerine hitap eden Kaymakamı Ömer Çimşit, her ay gerçekleştirilen bu toplantıların önemine vurgu yaparak" İlçe Müftülüğümüzün her ay gerçekleştirdiği istişare toplantılarını önemli buluyorum. Katılımın çok iyi bir düzeyde olması ayrıca şahsımı memnun etmiştir. Kaymakamlığımızın konferans salonunu ilk kez müftülüğümüze tahsis ettik. Kuran tilaveti ile başlanması ayrı bir güzellik. Din görevlilerimize önemli görevler düşüyor. Mesai kavramı olmadan hizmet verdiğinizi biliyoruz. Sizlerden görev yaptığınız yerlerde güzel bir örnek olmanız ve oradaki gençlere dokunarak onlara faydalı olmanızı bekliyoruz" DİYE KONUŞTU

''15 Temmuzdaki duruşunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum''

Kaymakam Ömer Çimşit, Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Temmuz Darbe kalkışmasında sergilediği tutum ve ifa ettiği görevi takdir ederek "Elinde her türlü silah olan bir terör örgütüne karşı elinde silah olmadan ölmeyi göze alarak imanlı göğüslerini siper eden bu aziz milletin yanında duran Diyanet İşleri Başkanlığı camiasına şükranlarımı sunuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı ve personeli 15 Temmuz'da tarihi bir görev ifa etmiştir. Aziz milletimizin dini hassasiyetlerini camilerden yükselen salavatlar ve dualarla güçlendirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Kaymakamı Ömer Çimşit'in konuşmasının ardından söz alan İl Müftüsü İhsan Açık, din hizmetlerinin manevi bir hizmet olduğunun altını çizerek, bu alanda hizmet veren Din Görevlilerinin kendi içinde barışık , arz ve talep dengesini kurabilmiş olması gerektiğini belirten bir konuşma yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren istişare toplantısında din görevlileri din hizmetleri hakkında şikayet ve önerilerini paylaştı.

