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Tütün ve tütün mamulleri ihracatı 1 milyar doları aştı

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:40
Tütün ve tütün mamulleri ihracatı 1 milyar doları aştı
Tütün ve tütün mamulleri ihracatı 1 milyar doları aştı
- Ortadoğuluların tercihi Türk sigarası

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden tütün ve tütün mamulleri 2016 yılında ihracatını en fazla arttıran sektörlerin başında yer aldı. 2015 yılında 918 milyon dolar ihracat yapan Tütün sektörü, 2016 yılında ihracatını yüzde 10 arttırarak 1 milyar 10 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.
Tütün sektörünün 2016 yılı ihracatında; tütün mamulleri 652 milyon dolar olurken, yaprak tütün ihracatı 358 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2016 yılında Türkiye'nin ihraç ettiği 652 milyon dolarlık sigaranın 501 milyon dolarlık kısmı Ortadoğu ülkelerine yapıldı.

Tütün sektörü yüzde 10 ihracat artışıyla ihracatını en fazla arttıran tarım sektörü
Tütün sektörü, 2016 yılında yüzde 10'luk ihracat artışıyla tarım sektörleri arasında ihracatını en fazla arttıran sektör olurken, Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında temsil edilen 26 sektör arasında ise; Otomotiv sektöründen sonra ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'de 56 bin üretici 62 bin ton tütün üretti
Türkiye'de 56 bin üretici ile sözleşmeli üretimle 62 bin ton tütün üretildiğini belirten Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'de tarım ürünleri içinde fındıktan sonra en fazla döviz girdisinin tütünden karşılandığını kaydetti. Tütün sektörünün ihracatta 2014 yılından sonra 2016 yılında ikinci kez 1 milyar dolar barajını aştığını anlatan Özgener, "Türkiye'de modern tütün işleme tesisleri var. Bu tesisler yılın tamamında çalışma şansına sahip değil. Dahilde İşleme İzin Belgesi ile yurtdışından tütün getirip işleyip ihraç yapmamıza izin verilirse ihracatımız 1.5 milyar dolara kısa sürede ulaşabilir" diye konuştu.

Ortadoğuluların tercihi Türk sigarası
Türkiye'nin 2016 yılında ihraç ettiği 652 milyon dolarlık tütün mamulleri (sigara) ihracatında İran 149 milyon 69 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. İran'ı 70 milyon 63 bin dolarlık sigara ihracatı ile Bahreyn izledi. Suudi Arabistan ise 61 milyon 672 bin dolarlık sigara ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı.
2016 yılında Türkiye, Irak'a 56 milyon 23 bin dolarlık, İsrail'e ise 45 milyon 780 bin dolarlık sigara ihraç etti. Bu ülkeleri, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Lübnan ve Filistin takip etti. Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine yaptığı sigara ihracatı 501 milyon dolara ulaştı. Türkiye, 2016 yılında 73 ülkeye sigara ihraç etti.

Yaprak tütün ihracatında ABD ilk sırada
Türkiye'de 2016 yılında 56 bin üreticinin ürettiği 62 bin tonluk tütünün 51 bin ton'luk dilimi yaprak tütün olarak ihraç edildi. Yaprak tütün ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 150 milyon dolar ile aslan payına sahip olurken, ikinci sırayı 34 milyon dolarlık ihracatla Belçika aldı. Rusya ise 28 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer buldu. Bu ülkeleri, Endonezya, Ukrayna, Brezilya, Almanya, Hollanda, Romanya ve Polonya takip etti. Türkiye'nin yaprak tütün ihraç ettiği ülke sayısı ise 44 oldu.
(ÖA)

19.01.2017 13:44:32 TSI
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