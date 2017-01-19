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Ortaköy Mezarlığı'na ilgi artıyor

- Başkent'in 3. Büyük mezarlığı olan Ortaköy Mezarlığı, 1,6 milyon metrekarelik alanı, kolay ulaşımı, trafik düzeniyle, Vefat edenlerin yakınlarının tercih nedeni olmaya başladı

- Ortaköy mezarlığı'nın, kar, yağmur ve güneşe karşı üzeri özel çadır sistemiyle kapatılmış avlusunda, 5 bin kişi aynı anda namaz kılabiliyor



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Ankara'da yıllardır kentin defin yükünü taşıyan Karşıyaka Mezarlığı'nın artık dolmak üzere olması, aynı anda çok sayıda cenazenin kaldırılması ve cenaze namazının ardından define götürülüş sırasında kalabalık sonucu karmaşa yaşanması nedeniyle, Karşıyaka Mezarlığı ile aynı özelliklere sahip tesisleriyle 1,6 milyon metrekare alana kurulu Mamak Ortaköy Mezarlığı, cenaze sahiplerinin tercihi olmaya başladı.



Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkent'in artan nüfusunu da dikkate alarak uzun yıllar ihtiyaca cevap vermesini planladığı Ortaköy Mezarlığı'nın, defin işlemlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na alternatif olması planlanıyor. Ortaköy Mezarlığı, geniş alanı, kolay ulaşımı, trafik düzeniyle, uzun yıllar Başkentin mezarlık ihtiyacını karşılayacak niteliklere sahip bulunuyor.



Toplam 1 milyon 660 bin metrekarelik bir alana sahip olan Ortaköy Mezarlığı'nda mezar altyapılarının tamamlandığını, 96 bin lahdin defin için hazır hale getirildiğini ifade eden yetkililer, defin işlemlerinin de her geçen gün arttığını söylediler. Kısa süre içerisinde Başkent'te defin işlemlerinin ağırlığını taşıması planlanan Ortaköy Mezarlığı'nın, sosyal tesisler, asfalt , çevre düzenlemeleri ve güvenlik önlemleri bakımından Karşıyaka ve Cebeci mezarlıklarından bir eksiğinin bulunmadığını belirten yetkililer, Ortaköy Mezarlığı'nın özelliklerini şöyle sıraladılar: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan, alttan ısıtma ve mekanik havalandırma sistemine sahip, içinde bin kişinin, avlusunda 5 bin kişinin namaz kılabildiği bir camisi, avlunun üstünde de, kar, yağmur ve güneşe karşı yapılan özel çadır sistemi kurulu bulunuyor. Caminin altında 6 gasilhane, 90 cenaze kapasiteli morg ünitesi, cenaze sahiplerine ücretsiz çay ve ekmek ikramının yapıldığı bekleme salonu, imam odaları, tabut depoları, personel odaları, cenaze levazımatçısı, çiçekçi ve özürlülerin de rahat abdest alabildiği yerler, ayrıca cemaatin araçlarını rahatlıkla park edeceği otopark alanları yer alıyor."



Aile Mezarlığı fiyatı, Karşıkaya'nın dörtte birinde az

Mamak Ortaköy Mezarlığı, ailesi veya eşi yanında mezar yeri ayırtmak isteyenler için Karşıyaka Mezarlığı'na göre oldukça uygun fiyatlarla da hizmet veriyor. Ortaköy Mezarlığı'nda şahsa özel aile kabir ayrılması için ödenecek ücret, potansiyeli tükenmekte olan Karşıyaka Mezarlığı'nın dörtte birinden daha az. Karşıyaka Mezarlığı'nda aile mezarlığı olarak ayrılacak mezarlık fiyatı 25 bin TL iken, Ortaköy Mezarlığı'nda bu fiyat 6 bin TL olarak uygulanıyor. Eş yanı olarak ayrılan mezar yeri için Karşıyaka Mezarlığı'nda 6 bin TL ödemek gerekirken, Ortaköy Mezarlığı'nda bunun yarısı kadar olan 3 bin TL ücret alınıyor.

(JA-ÖK-Y)



19.01.2017 14:14:15 TSI

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