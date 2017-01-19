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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:11
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:
- "BİK'in basılı yayın organlarında oto kontrolü sağlaması önemli"
(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - Basın İlan Kurumu (BİK) ziyaretinde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Basın İlan Kurumu'nun basılı yayın organlarında oto kontrolü sağlaması önemlidir" dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı'yı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Başkan Polat, BİK'in basın üzerindeki rolüne dikkat çekerek , "Resmi ilan ile resmi reklamları, gazetelere ve dergilere ulaştırmada aracılık eden BİK'in kanunun verdiği misyonla basılı yayın organlarında oto kontrolü sağlaması önemlidir. Basılı yayın organlarını kontrol eden BİK, önemli görev ifa ediyor. Ancak, Türkiye'de sosyal medya ve Web siteleri de, kanunlar çerçevesinde kontrol altında olmalıdır" diye konuştu.
Polat, konuşmasında, basının önemli olduğunu vurgulayarak, "Şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ile kalkınması için yapılan çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması haberdar edilmesi noktasında basınımızın katkısı büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla değerli basın mensubu arkadaşlarımız vatandaşlarımızla aramızda köprü görevi üstlenmekte, zor şartlar altında bu sorumluluğu yerine getirebilmek için fedakarca çalışmaktadırlar. Basın mensubu arkadaşlarımızı, bu kadar önemli bir görevi yerine getirdikleri için kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
Yeşilyurt Belediyesinin çalışmaları hakkında da bahseden Polat, son dönemlerde uygulanan vizyonel projelerle geleceğe artık daha umutlu bakan Yeşilyurt İlçesine hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Polat, "Göreve geldiğimiz günden itibaren şeffaf, katılımcı, çözüm odaklı, tüm kesimlerin görüşlerini alarak, Malatya ve Yeşilyurt ilçemize hizmet etmeye çaba sarf ediyoruz. Amacımız vizyon projelerle donatılmış, yaşam standardı yüksek, her yönüyle modern Yeşilyurt'u gelecek nesillere bırakmaktır" ifadelerini kullandı.
Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı ise, 2 Ocak 1961 tarihinde kurulan Basın İlan Kurumu'nun ardından 10 Ocak 1961'de yürürlüğe giren 212 sayılı kanunun Türk basını için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Zor şartlar altında kamu hizmeti görevini yerine getiren basın mensuplarının fedakar çalışmaları ülkemizde ifade özgürlüğünü ve haber alma hakkını en iyi şekilde sağlayacaktır. Her alanda gelişen ve dönüşen Türkiye'mizde basınımız da bu gelişime ve dönüşüme ayak uydurarak kendini yenilemeli ve çağdaş bir yayıncılık anlayışını benimsemelidir. Böylece güçlü gazeteci güçlü medya kuruluşunun, güçlü medya kuruluşları da güçlü bir demokrasinin teminini imkan kılacaktır" şeklinde konuştu.
Abacı, daha sonra Basın İlan Kurumu'nun yapısı, işleyişi, gazetelerin uymak zorunda oldukları kurallar, resmi ilanların dağıtımında geçerli olan kriterler, basın derneklerine ve gazetecilere yapılan yardımlar, yazılı basın ve İnternet medyası ile ilgili kurumsal çalışmalar konularında Başkan Polat'a bilgiler verdi.
(BT-OE-Y)

19.01.2017 14:15:50 TSI
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