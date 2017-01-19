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Hem öğrenip hem de eğleniyorlar

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:13
Hem öğrenip hem de eğleniyorlar
Hem öğrenip hem de eğleniyorlar

(Fotoğraflı)

Zekican Şenkaya
DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi ve Kurs Merkezindeki öğrencileri Türk müziğinin vazgeçilmez enstrümanlarını tanıtarak hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin projelerden biri olan Bilgi Evi ve Kurs Merkezi öğrencileri Türk müziğinin enstrümanları ile buluşmaya devam ediyor. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı öğretmenleri tarafından yapılan sunum ve müzik dinletileriyle enstrümanları tanıyor. Bugüne kadar kanun, gitar, bağlama ve ney gibi enstrümanlar hakkında bilgi edinen öğrenciler son olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ile bir araya geldi. Bandoda bulunan enstrümanlar hakkında bilgi alan öğrenciler sunumun sonunda yapılan dinletide ise dans edip oynadılar.
(ZŞ-SÇ-Y)

19.01.2017 14:17:38 TSI
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