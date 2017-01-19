Alaşehir Belediyesi hayvan yetiştiricilerin yanında
(Fotoğraflı)
MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi tarafından koyun yetiştiricilerine parazitler hakkında bilgilendirme semineri verildi.
Alaşehir Belediyesi, hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla eğitimler vermeye devam ediyor. Hayan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla Alaşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koyun yetiştiricilerine koyunlarda bulunan iç parazitlerle mücadele hakkında seminer verildi. Alaşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hekim Hüseyin Somuncu ve Muhtarlıklar Müdürü Ziya Demirel tarafından verilen eğitimlerde hayvan yetiştiricilerine parazitlerin ne olduğu ve nasıl mücadele edileceği hakkında bilgi verildi. Seminer sonunda Somuncu, hayvan yetiştiricilerinin sorularını yanıtladı.
(AY-Y)
19.01.2017 14:40:24 TSI
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