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APS İl Müdürlüğünden 138 milyon TL'lik yardım

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:45
APS İl Müdürlüğünden 138 milyon TL'lik yardım

VAN (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü tarafından 2016 yılında toplam 138 milyon 289 bin 19,27 TL yardım yapıldığı bildirildi.
Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 2016 yılı içinde engelli, yaşlı, kadın, sosyoekonomik, destek koruyucu aile ve doğum yardımlarına yönelik yapılan yardımlarını açıkladı. Açıklamada, "Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde kentte 8 bin 662 kişi evde bakım hizmetine karşılık engelliye bakan kişilere 99 milyon 917 bin710,43 TL yardım yapılmıştır. Doğum yardımı olarak 27 bin 201 kişiye 13 milyon 761 bin 26,09 TL yardım yapıldı. Sosyal ekonomik destek programı kapsamında ise 2 bin 284 kişiye 24 milyon 464 bin 628,17 TL ekonomik destek yapıldı. 12 çocuğumuzun koruyucu ailesinin maaş ve sigortası ödenmektedir" denildi.
Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak 2016 yılında toplam 138 milyon 289 bin 19,27 TL yardım yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Devletin şefkat eli gülen yüzü olduk. Ayrıca SODES projesi kapsamında Refakatçi Misafirhanesi 417 bin 904,00 TL, Kadın Eğitim ve Destek Merkezi 209 bin 400 TL, Engelsiz Teknoloji Eğitimi Merkezi 209 bin 700 TL, Çocuk Olarak Haklarımızı Biliyoruz 200 bin TL ve toplamda bir milyon 37 bin 4 TL değerinde hizmet üretilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
(MSA-Y)

19.01.2017 14:50:05 TSI
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