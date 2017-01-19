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Türk Eğitim-Sen üyelerine KBÜ'de Yüksek Lisans imkanı



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi ile Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi arasında "Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Programı İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi arasında imzalanan protokolle sendikaya üye öğretmen, devlet memuru ve kurum yöneticileri KBÜ'de tezsiz yüksek lisans yapma imkanına sahip oldu.

Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu'ndaki Rektörlük makamında gerçekleşen törende tezsiz yüksek lisans eğitim programını kapsayan protokole Rektör Prof. Dr. Refik Polat ve Kamu-Sen Karabük İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Karabük Şube Başkanı Ahmet Turgut Kurtoğlu imza attı.

İmzalanan protokol ile Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi'ne üye lisans mezunu öğretmen, devlet memurları ve kurum yöneticilerinin meslekleri ile ilgili gelişmeleri takip etme, bilgi ve becerilerini arttırmalarına yönelik tezsiz yüksek lisans eğitimi almaları amaçlandı. Karabük Üniversitesi'nde uzaktan tezsiz yüksek lisans eğitimi almak isteyen üyeler, protokol gereği Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde açık bulunan Girişimcilik, İşletme, Kamu Yönetimi, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile açılacak olan Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt olabilecekler. Başvuru yapan adaylar belirlenen kontenjana göre lisans mezuniyet not ortalaması üstünlüğü dikkate alınarak kabul edilecekler.

Başvurusu kabul edilen adayların ödeyeceği öğrenim ücreti ise Üniversite Senatosu'nun belirlediği ücret üzerinden yüzde 50 oranında indirim yapılarak belirlenecek.

(YE-YE-Y)



19.01.2017 15:12:27 TSI

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