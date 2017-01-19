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Eskişehir'de Uğur Mumcu'yu anma gecesi ve ödül töreni düzenlenecek



ESKİŞEHİR (İHA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin, Tepebaşı Belediyesi destekleriyle bu sene 24'üncüsünü düzenleyeceği "ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni" 22 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek.

Anemon Otel'de saat 19.00'da gerçekleştirilecek anma gecesinde, 11 kategoride Uğur Mumcu Anma Ödülleri sahiplerini bulacak. Bu seneki törenin teması "Hukuk ve Barış" olurken geceye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İsmet İnönü'nün torunu Özden Toker, Ergenekon, Balyoz davaların avukatlarından Celal Ülgen, gazeteci Yalçın Bayer, Nazlı Çelik ve tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının ailelerinin aralarında bulunduğu, geniş bir davetli topluluğa katılacak. Ödül törenine Siirt maden kazasında yaşamını yitiren işçiler de anılacak.

Gecenin sürpriz isimlerinden biri de Gülriz Sururi olacak. Gecede, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile Özden Toker'e, yaşam boyu başarı ödülü, Eskişehirspor'un başarılı kalecisi Ruud Boffin'e de spor dalında ödül verilecek.

24'ncü ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreninin ardından ise Rahmi Saltuk bir konser sunacak. Etkinlik, halkın katılımına açık olurken, Öğretmenevi ve Espark önünden ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

(KÇ)



19.01.2017 15:19:51 TSI

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