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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Arifiye'de yapılan Kuğulu Park inşaatı devam ediyor

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:16
Arifiye'de yapılan Kuğulu Park inşaatı devam ediyor
Arifiye'de yapılan Kuğulu Park inşaatı devam ediyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Arifiye Belediyesi tarafından yaptırılan Kuğulu Park'ın inşaatı tüm hızıyla sürüyor.
Sakarya'nın sanayi merkezi konumundaki Arifiye'de, vatandaşların nefes alacağı, boş vakitlerinde dinlenebileceği mekanlar oluşturmak için, Arifiye Belediyesi tarafından projelendirilen ve 1. Organize Sanayi Bölgesi ile SATSO Meslek Lisesinin yanına yapılan parkın inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Arifiye'miz İlimizin sanayi merkezi konumunda. Vatandaşımızın iş problemi yok. Ancak, insanımızın günlük yorgunluğunu ve iş stresini atabileceği mekan ihtiyacımız var. Biz de bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemizin yatırım planlarında, önceki dönemlerde ikinci plana itilen sosyal tesis, spor tesisi, park ve mesire yerlerinin yapımını biz, ön plana aldık. Arifiye Gölbaşı Park, Arifiye Spor Kompleksi, Bölgesel şampiyonalara ev sahipliği yapabilecek ve amatör spor kulüplerimizi antrenman yapabileceği iki adet sentetik çim halı saha tesisi, Halk Eğitim ve Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurs binası, Kültür Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Kalaycı Sosyal Tesisi, Semerciler ve Aşağı Kirazca Sosyal Tesis Binaları, Güldeste Sosyal Tesisi, yine düğün organizasyonları ve toplantılar için Sakarya Nehri kenarında Nehir Düğün Salonu ve Hanlı Düğün Salonları gibi bir çok yatırımı vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şimdi ise, Organize Sanayi Bölgemizin hemen yanında 15 dönüm alan üzerinde projelendirdiğimiz Kuğulu Park Projemiz var. İçerisinde havuzu, dinlenme ve yürüme alanları, çocuk parkı, fitness aletleri, kafeteryası ve oturma grupları ile öğrencilerimize ve içerisinde irili ufaklı 63 adet fabrika bulunan 1'nci Organize Sanayi Bölgesinde çalışan insanlarımıza ve Hanlı Mahallesine hitap edecek bir park. Şimdiden, Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
(RŞ-RFK-Y)

19.01.2017 15:20:57 TSI
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