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"Benim Adım İyilik" toplumsal duyarlılık oluşturuyor



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Edremit Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen bir sosyal sorumluluk projesi olan "Benim Adım İyilik Projesi" toplumsal duyarlılığı geliştirmeye devam ediyor.

Edremit'te sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına vesile olan ve örnek bir proje olarak gösterilen "Benim Adım İyilik" Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında sponsor destekleriyle oluşturulan ve 10 binden fazla kıyafetin bulunduğu Kıyafet Dağıtım Noktasında yeni kıyafetler hediye edilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Edremit okullarından Gazi İlkokulu öğrencilerinden 30 öğrenci istedikleri ve beğendikleri yeni kıyafetlere kavuştular. Edremit kamu kurum ve kuruluş amirleri tarafından giydirilen öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Kıyafet dağıtımı noktasında konuşan Kaymakam Ali Sırmalı "Yürütülen bu proje ile toplumda gönüllülük kavramına yönelik farkındalık bilinci yaratılarak, ihtiyaç sahibi çocukların ve yetişkinlerin sosyal yaşamlarının sürdürülmesi, özgüvenlerinin korunması, yardımlaşma ve dayanışmanın hissettirilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını gidermek, moral ve motivasyonlarını güçlendirmek hepimizin görevidir. Bu nedenle ilçemiz kamu kurum ve kuruluş amirlerimize öğrencilerimize eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sosyal Sorumluluk Projemizde bizlere desteğini esirgemeyen ve "Benim Adım İyilik" diyen sponsor firmalara ilgileri, duyarlılıkları ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Projemiz; bir sosyal sorumluluk projesi olup katılım gönüllülük esaslıdır. Projemiz katma değer oluşturabileceği düşünülen herkese açıktır. Bu bağlamda herkesin desteğini bekliyoruz" dedi

Edremit Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen bir sosyal sorumluluk projesi olan "Benim Adım İyilik Projesi" ile Edremit ilçesi merkez ve mahallelerinde yaşayan öğrenciler, ihtiyaç sahibi kişiler, yaşlılar, engelliler, dezavantajlı gruplar içerisinden hedef grup olarak belirlenen kişilere gönüllülük esasıyla el uzatıp yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

(EME)



19.01.2017 15:28:22 TSI

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