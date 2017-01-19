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Çocuklara yarıyıl tatil hediyesi Tepebaşı'ndan



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi yarıyıl tatiline girecek öğrenciler için ücretsiz, özel bir tiyatro programı hazırladı.

Tepebaşı Belediyesi sömestre tatiline girecek çocukları unutmadı. Çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklerle içi içe olmaları için yıl boyunca çeşitli atölye çalışmaları ile etkinlikler düzenleyen Tepebaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde de 3-12 yaş grubu çocuklarına yönelik bir tiyatro gösterimi sunuyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, öğrencilerin tiyatro oyunu ile yarıyıl tatillerini daha dolu geçireceklerini belirtti. Murat Arda Kacar'ın yazıp yönettiği "3 Haylaz" adlı Müzikal Çocuk Oyunu 21-22-28-30-31 Ocak 2017 tarihlerinde saat :13.00'de Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde ücretsiz ve davetiyesiz olarak çocuklarla buluşacak.

(İHA-MET-Y)



19.01.2017 16:04:53 TSI

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