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Erzurum'da Buz karnavalı başlıyor

19 Ocak 2017 Perşembe, 16:23
Erzurum'da Buz karnavalı başlıyor
Erzurum'da Buz karnavalı başlıyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da bu hafta sonu izleyiciler buz patenine doyacak.
Türkiye Artistik Buz Pateni ve Sürat Pateni Federasyon kupası yarışları bu hafta sonu Erzurum'da yapılacak. Erzurum'un yanı sıra Kocaeli ve Ardahan'dan gelecek takım sporcularının da iştirak edeceği yarışlar 2 gün sürecek. Yarışlar Palandöken'de ki 2 binlik ve 500'lük Buz Paten Salonlarında yapılacak. EYOF öncesi sporcularımızın son durumunu da görmek açısından büyük önem verilen yarışlar bir çok yaş ve kategoride gerçekleşecek. EYOF'da Artistik Paten ve Sürat Pateninde ülkemizi temsil edecek olan sporcuların da katılacağı yarışlarda dereceye giren sporculara madalya verilecek. Sürat pateni yarışlarında ayrıca bayrak yarışları da yapılacak. Aynı anda iki ayrı Buz Paten Salonu'nda gerçekleşecek olan yarışlara çok sayıda izleyicinin de iştirak edeceği ve tribünlerdeki yerlerini alacakları belirtildi.
Bu arada, yarışları izlemek üzere Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri de Erzurum'a gelecek. Çiçeği burnundaki Federasyon Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz'ün başkanlığındaki Federasyon yönetimi Palan Otel'de de ikinci yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirecek ve EYOF öncesi son hazırlıkları ele alacak.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli, oluşturulan yeni yönetim ile Erzurum'un ilk defa buz sporlarında çok daha iddialı bir konuma geldiğini belirterek, sporseverleri hafta sonu buza salonlarına beklediklerini söyledi.
(ERZ-AT-Y)

19.01.2017 16:28:09 TSI
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