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Milli Eğitim Müdürü Toy görevine başladı



(Fotoğraflı)



Faruk Yavuz

AĞRI (İHA)  Ağrı'nın Patnos Milli Eğitim Müdürlüğüne Talat Toy atandı.

Balıkesir'in Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Patnos Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Toy, görevine başladı. 29 yıllık memurluk hayatımın 25 senesini yönetici olarak geçiren Toy, "Doğup büyüdüğüm ve minnet duygusu beslediğim memleketim insanına hizmet edecek olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Patnos ilçesindeki yavrularımıza daha güzel bir gelecek sağlamak için yüreğimiz yettiğince her türlü katkıyı vermeye hazırız" dedi.

(MSA-Y)



19.01.2017 16:43:52 TSI

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