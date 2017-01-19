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İl genel meclisi üyelerinden köy ziyaretleri



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - İl Genel Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri Köy programları kapsamında Alaplı ilçesi Aşağıdağ ve Aydınyayla köylerini ziyarette bulundular.

İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, Alaplı İl Genel Meclis Üyeleri Temel Uslu, Ayhan Akman, Ereğli Meclis Üyesi Kazım Beceren, İl Genel Meclisi Grup Başkan vekili İsmet Köse ile birlikte ilk olarak Aşağıdağ Köyü'ne ziyarette bulundular. Aşağıdağ Muhtarı ve vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan ve üyeler buradaki talepleri dinlediler. Aşağıdağ'daki programın ardından Aydınyayla Köyü'ne ziyaret gerçekleştiren üyeler. Köydeki çalışmaları incelemelerinin ardından inşaatı yapılan köy konağındaki çalışmaları yerinde gördüler. Konak ile ilgili İl Genel Meclisi olarak desteklerinin devam edeceklerini belirttiler. İl Genel Meclis Başkanı Karaveli " Her zaman olduğu gibi köylerimize yaptığımız ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün bu kapsamda Alaplı ilçemizin 2 köyüne ziyarette bulunduk. Muhtarlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(SÖ-SÖ-Y)



19.01.2017 16:53:48 TSI

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