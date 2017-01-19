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İnönü'de çobanlara sertifika verildi

- 33 küçükbaş hayvan sahibine 120 saat süreli 'Sürü Yönetimi Elemanı Kursu' verildi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İnönü İlçesi'nde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle, ilçe merkezi ve mahallelerdeki küçükbaş hayvan sahiplerine yönelik 'Sürü Yönetimi Elemanı Kursu' sonunda sertifikalar dağıtıldı.

33 kursiyerin katıldığı 120 saat süreli sürü yönetimi kursunda, Veteriner Hekim Fikret Çetiner ve Âdem Yılmaz tarafından kursiyerlere, koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanları besleme ve bakımını yapabilme, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklarına karşı koruyabilme konularında bilgiler verildi.

Eğitim sonunda kursiyerlere, düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Sertifika törenine İnönü Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Sami Yasin Uysal, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cihan Taktekin ve kursiyerler katıldı.

(İHA-MET-Y)



19.01.2017 17:18:06 TSI

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