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Fatsa zabıtasından 313 iş yerine ceza

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:37
Fatsa zabıtasından 313 iş yerine ceza
Fatsa zabıtasından 313 iş yerine ceza

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, zabıta ekiplerinin 2016 yılında yapığı denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösteren toplam 313 iş yerine cezai işlem uygulandığını açıkladı.
Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, zabıta faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 2016'da 25 gayrı sıhhi müessesesi, 20 umuma açık ve istirahat ve eğlence yeri, 265 adet sıhhi müesseseye ruhsat verildiğini belirterek, "Ekiplerimiz ruhsatsız iş yerlerine yaptıkları denetimlerde, tüm uyarılara uymayan 302 iş yerine cezai işlem uygulandı. Ayrıca 7 tane açıktan kumar oynatma, açıktan alkol alma ve iş yerini zamanında açma kapama yapmayan iş yerleri için emniyet tutanaklı,4 adet jandarma tutanaklı toplamda 11 adet ceza kesildi. Zabıta tutanaklı cezalardan ise 23 adet şikayet dilekçesi değerlendirildi, 153 adet trafik cezası uygulandı ve 44 adet seyyar satıcıya ceza kesildi" dedi.
Aktepe, ruhsatı olmayan iş yerlerine zabıta ekiplerinin uyarılarda bulunduğunu ifade ederek, "Zabıta ekiplerimizin uyarılarına uymayan iş yerlerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32/1. maddesi uyarınca işlemleri yapılmaktadır" şeklinde konuştu.
(AA-SLH-Y)

19.01.2017 17:41:22 TSI
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