20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzincan lisesinden "Vatan Sevgisi" temalı şiir dinletisi

20 Ocak 2017 Cuma, 09:03
Erzincan lisesinden "Vatan Sevgisi" temalı şiir dinletisi
Erzincan lisesinden "Vatan Sevgisi" temalı şiir dinletisi

(Fotoğraflı)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Erzincan Lisesi tarafından "Vatan Sevgisi" temalı şiir dinletisi düzenlendi.
Erzincan İl Müftülük konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Mutlu, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Gerçekleştirilen programda Şehit Ömer Halisdemir'e mektup yarışmasında birinci olan Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu öğrencilerinden Esila Yılmaz, yazmış olduğu mektubu dinleyiciler ile paylaştı. Daha sonra ise program akışı içerisinde Erzincan Lisesi öğretmenleri tarafından okunan şiirler, sahnede oluşturulan objelerle bütünleştirilerek dinleyicilere aktarıldı.
"Vatan Sevgisi" temalı 9 şiir ile birlikte Erzincan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Yıldız'ın Mardin'in Derik ilçesinde, odasına tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayatına yönelik hazırlamış olduğu sinevizyon gösterisi, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.
Programın sonunda "Şehitler diyorlar ki" isimli şiiri seslendirerek, katılımcılar tarafından büyük alkış alan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün konuşmasının devamında kadim medeniyet kültürünü ve şuurunu genç nesillere hep birlikte anlatacaklarını belirterek, tüm dinleyicilere katılımları için teşekkür etti.
Vali Ali Arslantaş ise yaptığı konuşmada düzenlenen etkinliği başarılı ve verimli bulduğunu belirterek, sunumda emeği geçenleri tebrik etti.
(AA-AA-Y)

20.01.2017 09:08:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ahıska Türklerinin ilk karne heyecanı
YEREL

AHISKA TÜRKLERİNİN İLK KARNE HEYECANI
TDP Polislerinden lise öğrencilerine söyleşi
YEREL

TDP POLİSLERİNDEN LİSE ÖĞRENCİLERİNE SÖYLEŞİ
Kayak kursu açılıyor
YEREL

KAYAK KURSU AÇILIYOR
Kur'an kursu öğreticilerine ve öğrencilerine &quot;Afet Eğitimi&quot; semineri
YEREL

KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE VE ÖĞRENCİLERİNE "AFET EĞİTİMİ" SEMİNERİ
Erzincan OSB'de yapılması planlanan tıbbi cihaz-ilaç üretim ve ar-ge tesisi görüşüldü
YEREL

ERZİNCAN OSB'DE YAPILMASI PLANLANAN TIBBİ CİHAZ-İLAÇ ÜRETİM VE AR-GE TESİSİ GÖRÜŞÜLDÜ
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'den karne mesajı
YEREL

ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AZİZ GÜN'DEN KARNE MESAJI
Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ERZİNCAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Sarak: &quot;Sicil affı piyasaları rahatlatacak&quot;
YEREL

SARAK: "SİCİL AFFI PİYASALARI RAHATLATACAK"
Belediye yöneticilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
YEREL

BELEDİYE YÖNETİCİLERİNE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Erzincan Belediyesi sosyal belediyecilikte sınır tanımıyor
YEREL

ERZİNCAN BELEDİYESİ SOSYAL BELEDİYECİLİKTE SINIR TANIMIYOR