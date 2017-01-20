Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
HATAY (İHA) - Hatay'ın Altınözü, Arsuz, Payas, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Ocak Pazar günü, Altınözü ilçesi Erbaşı Mahallesine 09:00-14:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Eğerci, Gözlekçiler, Çandır ve Denizgören mahallelerine 09:00-16:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesine 08:30-17:30 saatleri arasında, Payas ilçesi Fatih, Yıldırım Beyazıt, Cumhuriyet, Kozludere, İstiklal, Karacami, Karbeyaz, Karşı, Kürtül, Çağlalık, Yenişehir ve Sincan mahallelerine 00:30-7:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Reyhanlı ilçesi Cüdeyde, Pınarbaşı, Esentepe, Bahçelievler, Bağlar, Mustafa Kemal, Gültepe ve Adabucak mahalleleri ile Reyhanlı Devlet Hastanesi ve İnsani Yardım Vakfına 09:00-17:00 saatleri arasında, Dörtyol ilçesi Çaylı, Ocaklı, Altınçağ, Kuzuculu, Yeniyurt, Yeşilköy, Kışlalar, Numune Evler, Özerli, Sanayi, Yeşil, Karakese ve Konaklı mahalleleri ile Dörtyol Devlet Hastanesi ve Yeşilvadi HES'e 00:30-07:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)
20.01.2017 09:36:39 TSI
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