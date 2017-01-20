Osmaniye'de elektrik kesintisi
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin merkez ve Bahçe ilçesinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Ocak Pazar günü, merkez ilçeye bağlı Alibeyli Mahallesine 10:00-17:00 saatleri arasında, Şirinevler Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında, Bahçe ilçesi İslam, Cumhuriyet, İstiklal, Çamlıca, Bahçeli Evler ve Yeni mahallelerine 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)
20.01.2017 09:37:58 TSI
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