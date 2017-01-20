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Milas'ta yoğun sis etkili oluyor



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Yoğun görülen sisten dolayı, uçaklar iniş yapmakta zorlandı.

Milas'ta sabah saatlerinde etkili görülen yoğun sisten dolayı, görüş mesafesi 20 metreye kadar indi. Etkili görülen sisten dolayı; Milas-Bodrum Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar, görüş mesafesinin çok az olması sebebiyle piste inmek için zor anlar yaşadı. Uçak seferlerinde gecikmeli rötar yaşandı.

Yetkililer; görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşmesinden dolayı sürücülerin, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

(DL-MB-Y)



20.01.2017 09:49:50 TSI

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