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Başkan Türel: "Cumhurbaşkanlığı sistemi kaçınılmaz bir zaruret"



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ANTALYA (İHA) - AK Parti Konyaaltı Ocak Ayı Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, anayasa değişikliği paketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türel, yeni Türkiye'nin farkında olmayanların, hala Türkiye'nin eskide kaldığını zannedenlerin, bu memleketin üstünde ameliyat yapmayı sürdürdükçe yenilmeye de devam edeceklerini söyledi.

Başkan Türel şöyle konuştu: "Önce Gezi olayları, ardından 17-25 Aralık hukuk darbesini gerçekleştirmeye çalıştılar. 15 Temmuz'da bir kısım vatan haini ile beraber Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştılar. Bunu da başaramadılar. Milletin vergileri ile alınmış, tankımızla, topumuzla, tüfeğimizle, uçağımızla milletimize saldırdılar, darbe girişiminde bulundular. Milletimizin desteği, Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile Türkiye bu imtihanların hepsinden başarı ile çıktı. Bugünlerde de yeni operasyonlar peşindeler. Bir taraftan döviz tezgahlarıyla ekonomiyi çökertmeye çalışıyorlar, diğer taraftan Suriye'de, Irak'ta ve Türkiye'nin doğusunda başımıza çorap örmeye çalışıyorlar. Bunları da çözeceğiz, kimsenin endişesi olmasın. Çünkü Allah çalışanın yanındadır. Biz iyi niyetle gayret ediyoruz. Niyetimiz halistir. İnşallah akıbetimiz de hayır olacaktır."

' Türkiye, eski Türkiye değil'

Yeni Türkiye'nin milletin direksiyonda olduğu Türkiye olduğunu vurgulayan Türel, "Eski Türkiye, milletin kendisini direksiyonda zannettiği Türkiye'dir. Hep direksiyonda gibi milleti göstermişler ama arkadan komuta ile millete toplum mühendisliği yapmışlar. Millet gözünü açtı. Yeni Türkiye'de herkes artık bilim, sanayi ve teknoloji döneminde her şeyin farkındadır. Türkiye'nin geleceğini karartmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına pranga takmak isteyenler, hep bu ülkenin önünü açacak olan düzenlemelerle ilgili yalanlarla dolanlarla iftiralarla halkı kandırmaya çalışmışlardır ama Türkiye eski Türkiye değil" dedi.

'İki kaptan gemiyi batırır'

Cumhurbaşkanlığı sistemi ve referandum konularına değinen Başkan Türel şunları dile getirdi: "Meclis'te görüşülen anayasa değişikliği paketi referanduma gittiği takdirde neden evet demeliyiz, bunu en güzel biçimde geçtiğimiz günlerde Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ifade etti. 'Bir gemiyi iki kaptan batırır' dedi. Ancak bir gemiyi tek kaptan tehlikelerden uzaklaştırır. Bunların sıkıntılarını, geçmişte yaşadık. Zaten şöyle bir baktığınızda bugün referanduma karşı çıkanların o zamanki genel başkanları Türkiye'de başkanlık sistemi lazım demiş. Bunları ifade etmişler."

'Cumhurbaşkanlığı sistemi kaçınılmaz'

Başkan Türel şöyle devam etti: "Değerli meclis eski başkanımız Cemil Çiçek çok güzel bir benzetme yaparak, "Biz başkanlık sistemini tartışırken farklı yerlerde tartışmalar yapıyoruz. Esas olan tartışmamız gereken arabadır ama biz hep şoförü tartışıyoruz" dedi. Bugün de bu yapılan tartışmalarda maalesef arabayı tartışmıyoruz. Hep şoförlerle ilgili tartışmalar yapıyoruz. Ama arabayı tartıştığımızda zaten meselenin izah edilemeyecek yanı kalmıyor. Çünkü gayet net şekilde söylediğim gibi bir gemiyi iki kaptan batırıyor. Biz bunları geçmişte de yaşadık. O zaman ki Cumhurbaşkanı dönemin Başbakanı Sayın Ecevit'e bir anayasa kitapçığını fırlattı diye Türkiye batıyordu. Faizler 7 bin 500'e çıktı. Enflasyon fırladı. Neden, iki kaptan vardı. Sistem tartışılacaksa bu sistemin gereği ve kaçınılmaz zarureti Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Yani bugün Meclis'te görüşülen bu pakettir. Bunun mutlaka halk nezdinde de en iyi şekilde kabul görmesi gerekir. Çok gayret etmeliyiz."



20.01.2017 10:31:11 TSI

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