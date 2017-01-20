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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Benim İşim Benim Geleceğim

20 Ocak 2017 Cuma, 11:27
Benim İşim Benim Geleceğim
Benim İşim Benim Geleceğim

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından yürütülen "Benim İşim Benim Geleceğim" projesi kapsamandı 9. Sınıf meslek lisesi öğrencileri AKE Üretim Tesisleri'ni ziyaret ederek sektörü kapsayan meslekler hakkında bilgi aldı.
Öğrenciler, AKE Fabrikası bünyesindeki Yürüyen Merdiven, Engelli ve Asansör Sistemlerinin üretim hatlarını yerinde inceleyerek bölüm sorumlusu AKE mühendislerinden hem teknik hem de mesleki bilgiler aldılar.
Sektörün geleceği için eğitim
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Keskin de öğrencilerle sohbet ederek AKE'nin gençleri bu mesleği sevmeleri ve tercih etmesi için yapmış olduğu çalışmaları anlattı.
Keskin, "AKE, sektör içi ve dışı eğitimlerle, donanıma ve uzmanlığa giden kapıları açıyor. Akademi ile eğitimler veriyor, asansör ve yürüyen merdiven sektörüne hazır, yetişmiş eleman kazandırıyor, meslek yüksek okulları ve teknik liselerde tam donanımlı derslikler açarak sektörün ve ülkemizin geleceği için yatırımlar yapıyor. 2016 yılı başında üretim tesislerinin eğitim alanlarını genişleterek hem teorik hem de uygulamalı sektörel eğitimler veriyor. 2012 yılından itibaren AKE'nin uyguladığı düzenli staj programı ile de gençlerin bu mesleği sevmesi ve tercih etmesi için çalışıyor" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

20.01.2017 11:32:00 TSI
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