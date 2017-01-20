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Tütüncü'den öğrencilere kitap desteği



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ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezli öğrencilere Türkçe Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Ufka Yolculuk'un Türkiye genelinde düzenlediği Kur'an-ı Kerim Meali yarışmasına katılacak Kepezli öğrencilere Türkçe Kur'an-ı Kerim hediye etmeye başladı. Bu yıl beşincisi düzenlenen bilgi yarışmasında Kepez'i temsil edecek öğrenciler için 20 bin adet kitap hazırlatan Kepez Belediyesi, bu eğitim metodunda da öğrencileri destekliyor.

İlk emir 'oku' olmuştur

Bu yıl 5 farklı yaş kategorisinde 1 milyon öğrencinin katılması beklenen yarışmada yer alacak Kepezli öğrencilere başarılar dileyen Tütüncü, "Sadece imam hatiplilerin değil, tüm müminlerin bunu yüreklerine işlemelerini arzu ederim ki, Rabbimizin ilk emri 'oku' olmuştur. Ben ilk emrin bu olmasını çok düşündüm. Peygamberimize verilen ilk emir 'namaz kıl' olabilirdi, 'Kabe'yi tavaf et' olabilirdi. Ama ilk mesajda, yaratan Rabbinin adıyla oku diyordu."

Biz okuyanlardan olacağız

İlk emir 'oku' olduğuna göre kabirdeki ilk sorunun da bu konuda olacağına inandığının altını çizen Tütüncü, "Benim anlayışıma göre, Cenab-ı Allah ilk neyi emrettiyse, bize de ilk olarak kitabımızı okumamızla ilgili sorulacağını düşünüyorum. Benim anlayışıma göre ilk soru, 'okudun' mu olacak. Bu ilahi mesajı çok iyi algılamamız lazım. Biz okuyacağız, ama O'nun adıyla okuyacağız. Biz okuyanlardan olacağız" şeklinde konuştu.

Okumalarını rica etti

Okuma konusunda çok özel bir programın önemli safhasında olduklarını belirten Tütüncü, Ufka Yolculuk'un çok önemli bir çalışmaya imza attığını söyledi. Bu çalışmada kendilerine düşen sadece okumak olduğunun altını çizen Tütüncü, liselilere, imam hatipli bir ağabeyleri olduğunu vurgulayarak okumalarını rica etti.

(SÇ-SÇ-Y)



20.01.2017 11:33:20 TSI

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