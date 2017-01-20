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Vali Ustaoğlu'na ziyaret

20 Ocak 2017 Cuma, 11:40
Vali Ustaoğlu'na ziyaret
Vali Ustaoğlu'na ziyaret

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Mostar Gençlik Federasyonu Mostar Gönüllüleri Derneği ve Özel Bayburt Dede Korkut Koleji öğrencileri Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.
Mostar Gönüllüleri Derneği üyeleri İlhami Boran, Yunus Emre Sönmezoğlu, Sıbgatullah Cüez, Burak Alptekin ve Ali Saparov'a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Vali İsmail Ustaoğlu, aynı zamanda Bayburt Üniversitesi'nde eğitimlerine devam eden dernek üyelerinden çalışmaları hakkında bilgi alarak, çeşitli tavsiyelerde bulundu. Ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim eden Mostar Gönüllüleri Derneği üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra Özel Bayburt Dede Korkut Koleji öğrencilerini makamında ağırladı.
Kolejin Kurucu Müdürü Raci Bayrak ve Okul Müdürü Serhat Kılıç'tan okul faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları cevaplayarak çeşitli tavsiyelerde bulundu.
(YY-AA-Y)

20.01.2017 11:43:18 TSI
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