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Meydan Parkı'nda ikinci etap turizm sezonu öncesinde tamamlanacak

20 Ocak 2017 Cuma, 12:21
Meydan Parkı'nda ikinci etap turizm sezonu öncesinde tamamlanacak
Meydan Parkı'nda ikinci etap turizm sezonu öncesinde tamamlanacak

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, çalışmaların hızla devam ettiği Meydan Parkı 2'inci etap kentsel yenileme alanında incelemelerde bulundu.
Denetimlerinin ardından yaptığı değerlendirmede alandaki çalışmaların turizm sezonu öncesinde tamamlanacağını ifade eden Başkan Gümrükçüoğlu, "Trabzon Atatürk Alanı Meydan Parkımızın olduğu bölgede, tarihi belediye binamız, arkasındaki tescilli binamız ve eski ismiyle mola otelimizin bulunduğu ikinci etabı tamamlamak üzereyiz. En başta bu süreç içinde edimlerini yerine getirmekte olan yüklenici firmamıza, bu çalışmayı yürütmekte olan mesai arkadaşlarıma ve işçi kardeşlerime Trabzon şehri adına teşekkür ediyorum" dedi.
Restore edilen binaların cephelerinin açılmaya başlandığını belirten Gümrükçüoğlu, "İnşallah bu alandaki çalışmalarımızı önümüzdeki 60 gün neticesinde tamamlayarak yeni başlayacak olan turizm mevsimine bölgeyi hazır hale getirilmiş olacağız. Bugün cephelerin açılıyor olması münasebetiyle incelemelerde bulunduk. Çalışmalarımız son derece hızlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.
(BK-ÖS-Y)

20.01.2017 12:25:33 TSI
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