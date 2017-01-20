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Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Akdeniz'den Isparta Belediyesi'ne ziyaret



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA)- Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, Isparta Belediyesini ziyaret etti.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Akif Aslan tarafından kabul edilen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, Isparta, Burdur ve Antalya'daki derneklere ve başkanlara ziyaretler gerçekleştirdiklerini bu kapsamda belediyeyi de ziyaret ettiklerini söyledi. Akdeniz, "Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu bir nezaket ziyareti ayrıca muhtarlarımızın da yaşamış olduğu sorunlar ve taleplerini yerinde dinlemek istedik. Aldığımız bu talepleri birleştiriyor ve ilgililerine aktarıyoruz. Bizim için de anlamlı bir ziyaret oldu. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kendilerine yapılan ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını söyleyen Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Akif Aslan da, "Yerel yönetimlerin önemli bir unsuru olan muhtar arkadaşlarımızla sahada devamlı birlikte olduğumuz, çalışma yaptığımız aşikârdır. Bugün yapılan bu ziyaretle bu bir kez daha perçinlenmiş oldu. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde de başarı dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz'in, belediye ziyaretine Isparta, Burdur ve Antalya'dan da dernek başkanları ile yöneticiler katıldı.

(FK-SÇ-Y)



20.01.2017 12:37:00 TSI

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