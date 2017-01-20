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FETÖ'nün devredilen okulunda karne heyecanı



(Fotoğraflı)



Kamil Cankılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (ETÖ) ait olan ve kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilip Şehit Eyüp Oğuz Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi adını alan okulda öğrencilerle bir araya gelerek karnelerini verdi.

Elazığ'da 2016-2017 eğitim-öğretimin yarıyıl tatiline girmesi birlikte 131 bin 500 öğrenci karnelerini aldı. Vali Murat Zorluoğlu da düzenlenen törenle FETÖ'ye ait Yavuz Selim Koleji adıyla faaliyet sürdüren daha sonra kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen ve Şehit Eyüp Oğuz Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi adını alan okulda öğrencilerle bir araya gelerek karnelerini verdi. Öğrencilere 15 Temmuz'un öneminden bahseden ve nasihatlerde bulunun Vali Zorluoğlu, okulun 15 Temmuz'un simgesi olduğunu söyledi.

Düzenlenen törene Vali Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Mustafa Gür, Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Zeki Ulufer, Belediye Başkan Yardımcısı Resul Şahin ve Okul Müdürü Halil İbrahim Şerbet katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra okula devletin el koyduğunu belirten Vali Murat Zorluoğlu, "O zamana kadar bu okullarda ve dershanelerde altın nesiller yetiştirdiğini idea edenlerin esasında 15 Temmuz'da nasıl kendi silah arkadaşlarına mersi sıktıklarını, kendi masum vatandaşlarının üzerlerine tankları sürdüklerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladıklarını, yüzlerce insanımızı şehit edip binlercesini yaraladıklarını canlı olarak gördük. Şimdi biz bu tür okullarda gerçekten vatan, memleket, millet sevgisiyle dolu milli ve manevi duyguları gelişmiş, kendini her bakımdan çağın gereklerine uygun şekilde donatmış yeni nesiller yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Okulun 15 Temmuz'un sembol isimlerinden biri olduğunu ifade eden Zorluoğlu, "İnanıyorum ki idarecilerin, öğretmenlerin ve sizlerin özverili çalışmalarıyla bu maksatlarımız bu okulda çok kısa bir süre içerisinde ulaşacağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu okul giderek kendini her bakımdan tamamlayacak ve daha başarılı bir hale gelecek. Sizlere güveniyoruz. İnşallah sizler ülkemizin aydınlık geleceğinin temsilcilerisiniz. Eyüp Oğuz kardeşimiz 15 Temmuz gecesindeki hain kalkışmada bu memleketin birliği ve huzurunu muhafaza etmek için darbecilere karşı mücadele ederken şehit verdiğimiz bir kahramanımızdır. Onun ismini bu okula vermeye uygun gördük. Diğer şehitlerimizin isimleri de başka yerlere vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Zorluoğlu ve berberindekiler daha sonra öğrencilere karnelerini verdi.

(CK-AKK-Y)



20.01.2017 13:30:39 TSI

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