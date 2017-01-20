YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gördes'te yeni kimlik kartlarına yoğun ilgi

Gördes'te yeni kimlik kartlarına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Recep Şener

MANİSA (İHA) - Gördes İlçe Nüfus Müdürlüğünde çipli kimlik kartları başvuruları başladı. Manisa'nın Gördes İlçe Nüfus Müdürü Ahmet Cengiz, yaptığı açıklamada, yeni çipli kimlik kartı başvurularını, 2 Ocak'tan itibaren almaya başladıklarını söyledi.

Vatandaşların yeni kimlik kartına yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Cengiz, "Yeni kimlik kartlarından dolayı müdürlüğümüzde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının 10 yıllık kullanım süresi bulunuyor."

Yeni kimlik kartlarıyla tam olarak güvenliğin sağlanacağını vurgulayan Cengiz, şöyle konuştu:

"Çipli yeni kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecektir. Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecek ve e-devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerde kimlik kartı ile erişilebilecek. Kimlik kartı, vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecektir. Başvuru esnasında parmak ve el ayası biyometrik verilerinin hassasiyetle alınması ayrıca başvuru sırasında kanuni süresi içerisinde yapılan doğum bildirimleri hariç vatandaşlarımızdan her kimlik kartı için 16 TL değerli kağıt ücreti tahsil edilmekte. 15 yaşını tamamlamayanlardan biyometrik veri alınmayacak olup velilerinin talebi halinde kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenebilecektir. Kimlik kartlarında kan grubunun olmasını isteyenlerden sağlık kuruluşlarından alınan kan grubunu belirleyen belge gerekmektedir. Doğum, kayıp veya tahribat sebebi ile kullanılamayacak durumda olması nedeni ile yapılan kimlik kartı başvurusunda, yeni kart düzenleninceye kadar 15 gün geçerli olabilecek geçici kimlik belgesi düzenlenebilecektir."

Yeni kimlik kartlarının başvuru sırasında belirtilen adrese PTT kargo ile teslim edileceğini dile getiren Cengiz, "Vatandaşın elinde mevcut nüfus cüzdanları, değiştirilmesini zorunlu kılan haller dışında, geçerlidir. Kimlik kartının kaybı halinde Alo 199 numaralı çağrı merkezine bildirilmesi ve en kısa sürede nüfus müdürlüğüne yeni kimlik kartı başvurusunda bulunması gerekmektedir." dedi.

(RŞ-SC)



20.01.2017 14:38:11 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER