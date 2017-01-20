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İŞKUR'da 2017 yılı İşbaşı Eğitim Programı başvuruları başladı

20 Ocak 2017 Cuma, 14:38
İŞKUR'da 2017 yılı İşbaşı Eğitim Programı başvuruları başladı
- 2017 yılındaki yeni başvurularında işverenle daha önce uygulanan programlarda alınan sonuçlar değerlendirilerek istihdama katkı sağlayan işverenlere öncelik tanınacak

TRABZON (İHA) - İŞKUR'da 2017 yılı İşbaşı Eğitim Programı başvuruları başlarken, bu yıl yapılacak yeni başvurularda işverenle daha önce uygulanan programlarda alınan sonuçlar değerlendirilerek istihdama katkı sağlayan işverenlere öncelik tanınacağı bildirildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, İşbaşı Eğitim Programları ile işverenlerin istihdam etmek istedikleri kişiyi kendi iş yerinde herhangi bir maliyete katlanmadan, çalışanlarını işletmelerinin kurumsal kültürleriyle yetiştirme ve tanıma imkânına sahip olabildiklerini hatırlattı. Zengin "İş arayan kişiler ise bu süreçte deneyim sahibi olurken; program süresince aylık net asgari ücret düzeyinde cep harçlığı, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası da İŞKUR tarafından karşılanmakta" dedi.
Trabzon Çalışma ve İş Kurumu olarak 2016 yılında İşbaşı Eğitim Programı'ndan 2 bin 752 kişiyi faydalandırıldığına dikkat çeken Zengin, 2017 yılı içerisinde İşbaşı Eğitim Programı'nın uygulanmasında bazı değişiklikler söz konusu olduğunu, yeni başvurularda işverenle daha önce uygulanan programlarda alınan sonuçların da değerlendirileceğini ve istihdama katkı sağlayan işverenlere öncelik tanınacağını belirtti.
Zengin "Ayrıca 2017'de ilgili programdan yararlanan iş yerlerinin kontenjana bakılmaksızın istihdam taahhüdü en az yüzde 50 olacak ve program süresi kadar çalıştırdığı kişiyi istihdam etme zorunluluğu var. Bu programlarda daha etkin denetim ve izleme yapılarak, tespit edilen usulsüzlükler olursa gerekli idari işlem yapılacak" ifadelerini kullandı.
(BK-ÖS-Y)

20.01.2017 14:42:00 TSI
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