20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Öğrencilerin karne hediyesi Yıldırım Belediyesi'nden

20 Ocak 2017 Cuma, 14:40
Öğrencilerin karne hediyesi Yıldırım Belediyesi'nden
Öğrencilerin karne hediyesi Yıldırım Belediyesi'nden

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Çocukların eğitim yaşamının yanında sosyal ve kültürel açıdan da donanımlı bireyler olarak hayata kazandırılması için çalışmalarını yürüten Yıldırım Belediyesi, karne sevinci yaşayan öğrenciler için hazırladığı dopdolu programla unutamayacakları bir yarı yıl tatili yaşatacak.
2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim Yılı ilk döneminin tamamlanmasıyla öğrencilere keyifli bir yarı yıl tatili yaşatmayı hedefleyen Yıldırım Belediyesi, 'Çocuk Tiyatroları Festivali' ile çocukları tiyatroyla buluştururken, doyasıya eğlenmeleri adına tamamı ücretsiz aktiviteler gerçekleştirecek. 23 Ocak Pazartesi günü Barış Manço Kültür Merkezi'nde başlayacak festival sergilenecek 8 oyunla 28 Ocak Cumartesi günü son tamamlanacak.
Uçaneller Kuklaevi tarafından sergilenecek Kuklalar Sirki'nde bisiklet şov, yenişemeyen pehlivanlar ve sihirbazlık gösterisi sahnelenecek. Ezop Masalları'ndan oyuna çevrilen Mavi Balon oyunu izleyenlerin de katılacağı güldürünün en güzel örneklerini tiyatro sahnesine taşıyacak. Bizim Tiyatro grubu tarafından çocuklarla buluşacak Korsan isimli oyunda sevimli bir köpeğin başından geçenler miniklere keyifli bir seyir yaşatacak. Bursa Kültür Sanat Derneği tarafından sahnelenecek Kırmızı Başlıklı Kız ve Arkadaşları oyunu geleneksel masal konusunun yanında çevre temizliği, arkadaşlık duyguları, toplum olma ve dayanışma temalarıyla öğrencilerin eğlendirirken öğrenmesine güzel bir örnek olacak. TiyatroTem grubunun sahneye koyacağı Dünyanın Yemeği oyunu, yemek yemeyi çok seven bir kral ve aşçısı arasında geçen hikayeyi aktaracak.
Burç Gösteri Sanatları Merkezi oyuncularının sergileyeceği Prenses Arkadaş Arıyor isimli oyunda arkadaşlık duyguları ve doğruluğun önemi vurgulanacak. Tiyatro Tempo ekibi tarafından çocuklarla buluşacak Küçük Prens oyunu ile sürecek festival, Canım Kardeşim Müzikali ile tamamlanacak. Katılımın davetiyle ile gerçekleşeceği festivalde yer almak isteyen çocuklar için Barış Manço Kültür Merkezi'nde ücretsiz giriş belgeleri teslim edilecek.
Yıldırım'ın geleceğinin çocuklarla birlikte inşa edileceğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım'ı 'ideal şehir' konumuna getirmek evlatlarımıza verilen değerlerle mümkün olacaktır. Bir fidan büyür ve koca bir çınar olur. Çocuklarımızdan örnek bir gençlik bekliyoruz. İlçemizde şu an 346 adet çocuk oyun ve dinlenme parkı var. Çocukların internet ve televizyon bağımlılığından koparak kalıcı ve sağlam dostluklar edinebilmeleri amacıyla bu sayıyı daha da artıracağız. Sportif ve kültürel faaliyetlerimiz ile de Yıldırım'da çocuk olmanın ayrıcalığını yaşatacağız. Geçtiğimiz yıl Barış Manço Kültür Merkezi'mizde, Adile Naşit Tiyatro'muzda ve okullarda sergilediğimiz 'Alo Tiyatro' projemizle 57 bin 360 evladımızı tiyatro sanatıyla tanıştırarak kişisel gelişimlerine katkı sunduk. Eğlenceli bir tatil geçirmek isteyen tüm öğrencilerimizi ve velilerini festivalimize bekliyoruz" diye konuştu.
(AÇ-

20.01.2017 14:45:07 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da &quot;Arabaşı Çorbası Gecesi&quot;
YEREL

BURSA'DA "ARABAŞI ÇORBASI GECESİ"
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
YEREL

VOLEYBOL: VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Nilüfer Belediyesi Beylikdüzü ve Manyas'a örnek oluyor
YEREL

NİLÜFER BELEDİYESİ BEYLİKDÜZÜ VE MANYAS'A ÖRNEK OLUYOR
GÜNCELLEME - Bursa'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

GÜNCELLEME - BURSA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
2. Bursa Karadeniz Günleri
YEREL

2. BURSA KARADENİZ GÜNLERİ
Bursa'daki üvey baba cinayeti davası
YEREL

BURSA'DAKİ ÜVEY BABA CİNAYETİ DAVASI
Gemlik toplu konut projesinde çığır açacak
YEREL

GEMLİK TOPLU KONUT PROJESİNDE ÇIĞIR AÇACAK
Bursa'da Karadeniz Günleri
YEREL

BURSA'DA KARADENİZ GÜNLERİ
Bozbey: &quot;Tahtalı arkeoljik değerleri ile ilgi odağı olacak&quot;
YEREL

BOZBEY: "TAHTALI ARKEOLJİK DEĞERLERİ İLE İLGİ ODAĞI OLACAK"
Dostoğlu, Bursa'nın dünya kültür mirasına giriş sürecini anlattı
YEREL

DOSTOĞLU, BURSA'NIN DÜNYA KÜLTÜR MİRASINA GİRİŞ SÜRECİNİ ANLATTI
Yenişehir'e &quot;Z-Kütüphane&quot;
YEREL

YENİŞEHİR'E "Z-KÜTÜPHANE"
Şairler 15 Temmuz gecesini anlattı
YEREL

ŞAİRLER 15 TEMMUZ GECESİNİ ANLATTI
Dündar'dan Binbaşı Aşkın'a ziyaret
YEREL

DÜNDAR'DAN BİNBAŞI AŞKIN'A ZİYARET
Huzurevi atölyeleri rengârenk
YEREL

HUZUREVİ ATÖLYELERİ RENGÂRENK
Dünya öğrencileri ilk karnelerini aldı
YEREL

DÜNYA ÖĞRENCİLERİ İLK KARNELERİNİ ALDI
Başkan Edebali öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
YEREL

BAŞKAN EDEBALİ ÖĞRENCİLERİN KARNE HEYECANINA ORTAK OLDU
Çocuklar tatile yarıyıl şenliği ile başladı
YEREL

ÇOCUKLAR TATİLE YARIYIL ŞENLİĞİ İLE BAŞLADI
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
Güney Afrikalı gençler Bursa'da meslek öğrenecek
YEREL

GÜNEY AFRİKALI GENÇLER BURSA'DA MESLEK ÖĞRENECEK

Kardeşine böbreğini verdi
YEREL

KARDEŞİNE BÖBREĞİNİ VERDİ

&quot;Hepatit C&quot;de yeni nesil tedavilerle başarı arttı
YEREL

"HEPATİT C"DE YENİ NESİL TEDAVİLERLE BAŞARI ARTTI
&quot;Enerjinin en az yüzde 20'sini nükleerden üretelim istiyoruz&quot;
YEREL

"ENERJİNİN EN AZ YÜZDE 20'SİNİ NÜKLEERDEN ÜRETELİM İSTİYORUZ"
Özkan'dan Bozbey'e ziyaret
YEREL

ÖZKAN'DAN BOZBEY'E ZİYARET
Nilüfer'de caz heyecanı başlıyor
YEREL

NİLÜFER'DE CAZ HEYECANI BAŞLIYOR