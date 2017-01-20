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Öğrencilerin karne hediyesi Yıldırım Belediyesi'nden



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Çocukların eğitim yaşamının yanında sosyal ve kültürel açıdan da donanımlı bireyler olarak hayata kazandırılması için çalışmalarını yürüten Yıldırım Belediyesi, karne sevinci yaşayan öğrenciler için hazırladığı dopdolu programla unutamayacakları bir yarı yıl tatili yaşatacak.

2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim Yılı ilk döneminin tamamlanmasıyla öğrencilere keyifli bir yarı yıl tatili yaşatmayı hedefleyen Yıldırım Belediyesi, 'Çocuk Tiyatroları Festivali' ile çocukları tiyatroyla buluştururken, doyasıya eğlenmeleri adına tamamı ücretsiz aktiviteler gerçekleştirecek. 23 Ocak Pazartesi günü Barış Manço Kültür Merkezi'nde başlayacak festival sergilenecek 8 oyunla 28 Ocak Cumartesi günü son tamamlanacak.

Uçaneller Kuklaevi tarafından sergilenecek Kuklalar Sirki'nde bisiklet şov, yenişemeyen pehlivanlar ve sihirbazlık gösterisi sahnelenecek. Ezop Masalları'ndan oyuna çevrilen Mavi Balon oyunu izleyenlerin de katılacağı güldürünün en güzel örneklerini tiyatro sahnesine taşıyacak. Bizim Tiyatro grubu tarafından çocuklarla buluşacak Korsan isimli oyunda sevimli bir köpeğin başından geçenler miniklere keyifli bir seyir yaşatacak. Bursa Kültür Sanat Derneği tarafından sahnelenecek Kırmızı Başlıklı Kız ve Arkadaşları oyunu geleneksel masal konusunun yanında çevre temizliği, arkadaşlık duyguları, toplum olma ve dayanışma temalarıyla öğrencilerin eğlendirirken öğrenmesine güzel bir örnek olacak. TiyatroTem grubunun sahneye koyacağı Dünyanın Yemeği oyunu, yemek yemeyi çok seven bir kral ve aşçısı arasında geçen hikayeyi aktaracak.

Burç Gösteri Sanatları Merkezi oyuncularının sergileyeceği Prenses Arkadaş Arıyor isimli oyunda arkadaşlık duyguları ve doğruluğun önemi vurgulanacak. Tiyatro Tempo ekibi tarafından çocuklarla buluşacak Küçük Prens oyunu ile sürecek festival, Canım Kardeşim Müzikali ile tamamlanacak. Katılımın davetiyle ile gerçekleşeceği festivalde yer almak isteyen çocuklar için Barış Manço Kültür Merkezi'nde ücretsiz giriş belgeleri teslim edilecek.

Yıldırım'ın geleceğinin çocuklarla birlikte inşa edileceğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım'ı 'ideal şehir' konumuna getirmek evlatlarımıza verilen değerlerle mümkün olacaktır. Bir fidan büyür ve koca bir çınar olur. Çocuklarımızdan örnek bir gençlik bekliyoruz. İlçemizde şu an 346 adet çocuk oyun ve dinlenme parkı var. Çocukların internet ve televizyon bağımlılığından koparak kalıcı ve sağlam dostluklar edinebilmeleri amacıyla bu sayıyı daha da artıracağız. Sportif ve kültürel faaliyetlerimiz ile de Yıldırım'da çocuk olmanın ayrıcalığını yaşatacağız. Geçtiğimiz yıl Barış Manço Kültür Merkezi'mizde, Adile Naşit Tiyatro'muzda ve okullarda sergilediğimiz 'Alo Tiyatro' projemizle 57 bin 360 evladımızı tiyatro sanatıyla tanıştırarak kişisel gelişimlerine katkı sunduk. Eğlenceli bir tatil geçirmek isteyen tüm öğrencilerimizi ve velilerini festivalimize bekliyoruz" diye konuştu.

(AÇ-



20.01.2017 14:45:07 TSI

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