20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Anamur'da hal projesi toplantısı yapıldı

20 Ocak 2017 Cuma, 14:49
Anamur'da hal projesi toplantısı yapıldı
Anamur'da hal projesi toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Anamur'da hayata geçirilecek olan Anamur Hal Projesi'yle ilgili toplantı gerçekleştirildi.
Anamur Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gubaroğlu, Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Orhun Yıldız ve Büyükşehir Belediyesi ilgili daire başkanları katıldı.
Yapım aşamasında olan proje ile ilgili bilgilendirme yapılan toplantıya hal esnafı ile muhtarlar da katılım gösterdi ve yapılacak olan halle ilgili fikirlerini sundular. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, toplantıya video konferans ile bağlanarak, "30 Mart öncesi sizlere bir söz verdik. Dedik ki, 'şehir içerisindeki bu hali daha modern bir şekilde Anamurumuza kazandıracağız.' Biz yapılacak hal ile ilgili projelerimizi hazırlarken, orayı kullanacak olan sizlerin düşüncelerine de elbette ihtiyacımız oluyor ve olacak. Bugün arkadaşlarımız sizlerle bir ön toplantı yapıyorlar ve bu toplantı sonrasında sizlerin fikirlerini de not edecekler. Hazırlanacak projeye sizin fikirleriniz de yansıtılmaya çalışılacak. Ben şimdiden bu projemizin, Anamurlular için, üretici kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum ve sizlere bir kez daha saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum" dedi.
Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ise, "Toplantımızın amacı yeni yapılacak olan halin uygulama projesi hakkında, dükkan sayısı, büyüklükler, ek binalar, sosyal tesisler gibi konularda fikir alışverişinde bulunmak. Fikirlerinizle daha ön projede olan mühendis arkadaşlarımıza ışık olacaksınız. Projeyi bir an önce uygulamaya koymak için Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatı var. Toplantımız Anamur ve Mersin'e hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
Toplantıda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nın teknik ekipleri tarafından bir sunum gerçekleştirildi ve Anamur Hal Vaziyet Planı'nın görselli sunumunda yer alan boş kasa depolama alanları, soğuk depo, laboratuvarlar, kafeterya, tuvalet gibi ihtiyaçlar için projeye eklemeler yapılabileceği konuşuldu. Anamur Hal Projesi'nde A, B, C, D, E ve F bloklarının bulunacağı ve dükkanlar ile birlikte çok amaçlı dükkanların da yer alacağı belirtildi. Toplantıda hal yönetiminin soruları da cevaplanarak, fikirleri alındı. Proje bölgedeki muz ve çilek üreticileri başta olmak üzere tüm tarım sektörüne hizmet vermek amacıyla hayata geçirilecek.
(KRY-Y)

20.01.2017 14:53:44 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Muhtarlarla &quot;Göz Göze Programı&quot; ile iletişim kurulacak
YEREL

MUHTARLARLA "GÖZ GÖZE PROGRAMI" İLE İLETİŞİM KURULACAK
Suriyeli öğrencilerin karne sevinci
YEREL

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KARNE SEVİNCİ
Böbrek hastası Aybüke karnesini evinde aldı
YEREL

BÖBREK HASTASI AYBÜKE KARNESİNİ EVİNDE ALDI
Eğitimlerini tamamlayan üreticiler sertifikalarını aldı
YEREL

EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN ÜRETİCİLER SERTİFİKALARINI ALDI
Mersin'de karne heyecanı
YEREL

MERSİN'DE KARNE HEYECANI
Suriyeli öğrencilerin karne sevinci
YEREL

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KARNE SEVİNCİ
Erdemli'de doğalgaz için 5 bin imza toplandı
YEREL

ERDEMLİ'DE DOĞALGAZ İÇİN 5 BİN İMZA TOPLANDI
Erdemli'de 29 bin 900 öğrenci karne sevinci yaşadı
YEREL

ERDEMLİ'DE 29 BİN 900 ÖĞRENCİ KARNE SEVİNCİ YAŞADI
Mersin'deki iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu
YEREL

MERSİN'DEKİ İŞ ADAMLARINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONU

Mersin GİAD öğrencileri sinemaya götürdü
YEREL

MERSİN GİAD ÖĞRENCİLERİ SİNEMAYA GÖTÜRDÜ
Forum Mersin'de Emoji Festivali başlıyor
YEREL

FORUM MERSİN'DE EMOJİ FESTİVALİ BAŞLIYOR
Gereksiz antibiyotik kullanımını önleyecek test geliyor
YEREL

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINI ÖNLEYECEK TEST GELİYOR
Erdemli Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ, ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRİYOR
'Göz Göze Programı' ile uzaklar yakın oldu
YEREL

'GÖZ GÖZE PROGRAMI' İLE UZAKLAR YAKIN OLDU
Anamur emniyetine araç takviyesi
YEREL

ANAMUR EMNİYETİNE ARAÇ TAKVİYESİ
Başkan Tuna'dan Mersin İdmanyurdu'na destek çağrısı
YEREL

BAŞKAN TUNA'DAN MERSİN İDMANYURDU'NA DESTEK ÇAĞRISI
Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mersin'de cinayet ve intihar
YEREL

MERSİN'DE CİNAYET VE İNTİHAR
MDOB senfonik konser verecek
YEREL

MDOB SENFONİK KONSER VERECEK
&quot;Şanslı&quot; ve yavruları hayata tutundu
YEREL

"ŞANSLI" VE YAVRULARI HAYATA TUTUNDU
Mersin'deki cinayet
YEREL

MERSİN'DEKİ CİNAYET
Berdan Nehri 1. etap projesinin temeli atıldı
YEREL

BERDAN NEHRİ 1. ETAP PROJESİNİN TEMELİ ATILDI
'Çalgı Çengi İkimiz' filminin oyuncuları Forum Mersin'de hayranlarıyla buluştu
YEREL

'ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ' FİLMİNİN OYUNCULARI FORUM MERSİN'DE HAYRANLARIYLA BULUŞTU
Mersin İdmanyurdu'nda olağanüstü kongre kararı
YEREL

MERSİN İDMANYURDU'NDA OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI