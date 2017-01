YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Anamur'da hal projesi toplantısı yapıldı

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Anamur'da hayata geçirilecek olan Anamur Hal Projesi'yle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Anamur Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gubaroğlu, Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Orhun Yıldız ve Büyükşehir Belediyesi ilgili daire başkanları katıldı.

Yapım aşamasında olan proje ile ilgili bilgilendirme yapılan toplantıya hal esnafı ile muhtarlar da katılım gösterdi ve yapılacak olan halle ilgili fikirlerini sundular. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, toplantıya video konferans ile bağlanarak, "30 Mart öncesi sizlere bir söz verdik. Dedik ki, 'şehir içerisindeki bu hali daha modern bir şekilde Anamurumuza kazandıracağız.' Biz yapılacak hal ile ilgili projelerimizi hazırlarken, orayı kullanacak olan sizlerin düşüncelerine de elbette ihtiyacımız oluyor ve olacak. Bugün arkadaşlarımız sizlerle bir ön toplantı yapıyorlar ve bu toplantı sonrasında sizlerin fikirlerini de not edecekler. Hazırlanacak projeye sizin fikirleriniz de yansıtılmaya çalışılacak. Ben şimdiden bu projemizin, Anamurlular için, üretici kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum ve sizlere bir kez daha saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ise, "Toplantımızın amacı yeni yapılacak olan halin uygulama projesi hakkında, dükkan sayısı, büyüklükler, ek binalar, sosyal tesisler gibi konularda fikir alışverişinde bulunmak. Fikirlerinizle daha ön projede olan mühendis arkadaşlarımıza ışık olacaksınız. Projeyi bir an önce uygulamaya koymak için Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatı var. Toplantımız Anamur ve Mersin'e hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Toplantıda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nın teknik ekipleri tarafından bir sunum gerçekleştirildi ve Anamur Hal Vaziyet Planı'nın görselli sunumunda yer alan boş kasa depolama alanları, soğuk depo, laboratuvarlar, kafeterya, tuvalet gibi ihtiyaçlar için projeye eklemeler yapılabileceği konuşuldu. Anamur Hal Projesi'nde A, B, C, D, E ve F bloklarının bulunacağı ve dükkanlar ile birlikte çok amaçlı dükkanların da yer alacağı belirtildi. Toplantıda hal yönetiminin soruları da cevaplanarak, fikirleri alındı. Proje bölgedeki muz ve çilek üreticileri başta olmak üzere tüm tarım sektörüne hizmet vermek amacıyla hayata geçirilecek.

20.01.2017 14:53:44 TSI

