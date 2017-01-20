YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehitler düzenlenen programla anıldı

Şehitler düzenlenen programla anıldı



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Şehitleri Anma Programı tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen program çerçevesinde Kula İlçe Müftülüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Kula Çarşı Camiinde Cuma Namazından önce Şehitleri Anma Programı düzenlendi. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilçe vaizi Abdulah Eroğlu tarafından yaptırılan duada cemaat şehitlerin ruhlarına Fatiha okudu.

Yapılan anma programı hakkında bilgi veren Kula ilçe vaizi Abdullah Eroğlu, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğümüzün iş birliği ile düzenlenen program çerçevesinde Kula ilçemiz Çarşı Camiinde şehitleri anma programı düzenledik. İlk olarak program öncesi görevli arkadaşlarımız ile Kula şehitliğini ziyaret ederek dualarımızı ettik. Ülkemizin birliği, dirliği ve beraberliği için en değerli varlıkları olan canlarını sınır tanımaksızın feda ederek şehit düşen polis, asker ve vatandaşlarımızın ruhlarını şad etmek için de Cuma Namazından önce mevlidi şerif programı düzenledik." dedi.

(HY-SC)



20.01.2017 15:13:21 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER