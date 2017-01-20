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Yenişehir Gençlik Merkezinde madde bağımlılığı semineri



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da "keşke değil, hayır de" sloganıyla madde bağımlılığının zararları ve tedavi yöntemleri anlatıldı.

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yenişehir Gençlik Merkezi ve Şanlıurfa Rehberlik Araştırman Merkezinin ortak hazırladığı programla, madde bağımlılığının zararları ve tedavi yöntemleri anlatıldı. Şanlıurfa Rehberlik Araştırman Merkezinden Rehberlik öğretmenleri Aslıhan Yılmaz ve Zahide Aydoğdu'nun katıldığı seminerde, uyuşturucu madde, bağımlılık nedenleri ve önleme çalışmaları konularında bilgi verdi. Uyuşturucu madde zararlarını hazırladığı sunum ile anlatan uzmanlar, tedavi yöntemleri ve alınması gereken tedbirleri de örneklerle anlattı. Konu ile ilgili çalışanların ve eğitmenlerin sorularını yanıtlayan uzmanlar, gençlik merkezlerinin gençler için bir nimet olduğunu hatırlatarak, özellikle parklarda okul önlerinde, bu işi yapan kişilerden uzak durulmasını ve bu kişilerle arkadaşlık yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü Hamit Derman, uyuşturucu maddenin zararlarını aktararak farkındalık oluşturmak adına böyle bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti. Derman, "Şanlıurfa Rehberlik Araştırman Merkezi ile ortak yaptığımız 'keşke değil hayır de' sloganı adı altında madde bağımlılığının zararları ve tedavi yöntemleri hakkında gençlik merkezimizde seminer düzenledik. Gençlik için önemli bir tehdit durumuna gelen uyuşturucu madde ve zararlı alışkanlıklar konusunda gençlerimizi ve gençlik merkezimizde ders veren eğitmenlerimizi bilgilendirdik. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. Bu konuda gençlerimiz bilgilendirerek tehlikenin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak görevlerimiz arasında" şeklinde konuştu.

(BB-SD-Y)



20.01.2017 16:09:46 TSI

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