Yozgat Merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları devam ediyor. Yozgat merkezli 7 ilde yapılan operasyonlarda 14 kişinin gözaltına alındığı bildirilldi.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yozgat merkezli 7 ilde yapılan operasyonlar sonucu 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin aranmasına devam edilirken, Yozgat'ta gözaltına alınan 7 kişi ile birlikte Ankara, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale ve Sinop'ta gözaltına alınan toplam 14 kişinin emniyetteki işlemlerine başlanıldı.
(BMG-SK)
20.01.2017 16:28:32 TSI
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