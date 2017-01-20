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Köprübaşılı muhtarlara projeler anlatıldı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılında Köprübaşı'nda hayata geçireceği projeler, Büyükşehir Belediyesi İlçe Koordinatörü Rahmi Erdem ve MASKİ Sorumlusu Enver Çetin tarafından mahalle muhtarlarına anlatıldı.

Yapılan yatırımlarla vatandaşların hayatını kolaylaştıracak adımlar atan Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü, 2017 yılının da yatırım yılı olması için planlamasını yaptı. İlçede yeni yılda yapılacak projeler, mahalle muhtarlarına Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı ilçe Koordinatörü Rahmi Erdem ve MASKİ Sorumlusu Enver Çetin tarafından aktarıldı. Yapılan bilgilendirmede 114 Mahalle Projesi ile altyapı yenileme çalışması gerçekleştirilecek mahaller hakkında bilgi verildi. Toplantıda muhtarlar, 2017 yılında açılacak sondaj kuyuları ve içme suyu arıtma binaları hakkında da bilgilendirildi. İlçede herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında 7 gün 24 saat hizmet alabildiklerini söyleyen mahalle muhtarları yapılan yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yatırımlar için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a teşekkür ettiler.

(AY-Y)



20.01.2017 16:47:24 TSI

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