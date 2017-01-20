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Batman'da 170 bin 673 öğrenci karne aldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde 170 bin 673 öğrenci karnelerini aldı.

Gültepe Mahallesi'nde bulunan, Evliya Çelebi İlkokulu ve Mehmet Şimşek İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşen karne dağıtım törenine Vali Ahmet Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ve veliler katıldı. Vali Ahmet Deniz'i okula gelişinde, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve yöneticiler karşıladı. Vali Deniz birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak, ana sınıflar da dahil olmak üzere okuldaki bütün sınıfları tek tek ziyaret etti. Ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilerle kısa sohbetler yapan, Vali Ahmet Deniz öğrencilere karne ve hediyelerini vererek iyi tatiller diledi, öğrenci velileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Deniz Evliya Çelebi İlkokulu'ndaki karne dağıtımının ardından Mehmet Şimşek İmam Hatip Ortaokulu'na geçerek burada 8. sınıf öğrencilerine karne ve hediyelerini dağıttı. Vali Deniz ayrıca 1. dönem 'Ortak Sınav'da tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Yasemin Ekmiş'e, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in hediyesini de verdi.

Karne dağıtım töreninden sonra, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Vali Ahmet Deniz öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Vali Deniz; tüm öğretmenlere iyi tatiller dilerken, eğitimde gösterdikleri özveriden dolayı hepsine teşekkür etti. Karne dağıtım töreninde kısa bir açıklama yapan Vali Ahmet Deniz; "Bugün öğrencilerimizin karne sevinçlerine ortak olmak için buradayız, öncelikle çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. Onlar bizim için çok kıymetli, onların sağlıklı olmasını, bedenen ve ruhen sağlıklı yetişmesini arzu ediyoruz. Çocuklarımızın, düşünen, tartışan, insani, milli ve manevi değerlere sahip, geleneklerine bağlı, vatanperver bir birey olarak yetişmeleri her şeyden önemli. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bildiğiniz gibi Batman'da 'Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar' projemiz var, tek derdimiz o. Eğitimden başka bizim, bir çıkar yolumuz yok. Eğer ülkemiz iyi bir yere ulaşacaksa, bu hedefe çocuklarımızı iyi eğiterek varacağız. Projelerimizden biri olan 'Batman Her Yerde Okuyor' projesi de yoğun bir destek görüyor. Bu kapsamda öğrencilerimize 170 bin kitap dağıtacağız. Sadece öğrencilerimiz değil, büyükler de okusun istiyoruz. Herkes okusun istiyoruz, okumadan olmuyor. Okumak düşüncelerimizi zenginleştirir. Okuyarak daha iyi algılar, kendimizi daha iyi ifade ederiz. Maalesef çocuklarımızın sınav sonuçları bizi mutlu etmiyor, ancak hep birlikte başarıya ulaşacağımıza inancım tam. Onun için çabalıyoruz. 170 bin öğrencimiz, 8 bin 500 civarında öğretmenimiz, 5 bin dersliğimiz var. Okullarımız çok güzel. Elbette eksikliklerimiz var, onları da gideriyoruz. Yeni derslikler yapıyoruz. Biraz daha fazla gayretle, aşkla ve şevkle; inşallah Batman eğitimde çok daha iyi yere gelecek" diye konuştu.

(MŞY-AKK-Y)



20.01.2017 16:50:30 TSI

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