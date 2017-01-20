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İncir hırsızı tutuklandı



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde bir işyerinden 110 kilogram incir çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Köşk ilçesine bağlı Ovaköy Mahallesinde Aydın-Denizli karayolu üzerinde bulunan S.O'ya ait incir sergisinden bin 800 TL değerinde 110 kilogram incir çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda incir hırsızlığı olayını A.Ü. isimli şahsın yaptığı kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu anlaşıldı. Şüphelinin kapalı kasa aracıyla işyerine geldiğini, incirleri aldıktan sonra kayınbabası Z.B'ye ait evin deposuna sakladığı bilgisine ulaşıldı.

Adli makamlardan alınan arama kararı ile A.Ü'nün kayınbabası Z.B'ye ait Soğukkuyu Mahallesindeki evde yapılan aramada evin depo olarak kullanılan kısmında 1'er kilogram ağırlığında toplam 63 adet kuru incir ele geçirildi. Başka bir olaydan denetimli serbestlik cezası olması sebebiyle Köşk Kaymakamlığı Maliye Müdürlüğünde çalıştığı tespit edilen A.Ü. yakalandı.

Şüpheli A.Ü., sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasını müteakip tutuklanarak Aydın Kapalı Cezaevine teslim edildi.

(MB-Y)



20.01.2017 17:08:29 TSI

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